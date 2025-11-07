Exit Liquidity මිල (RETAIL)
+0.31%
-1.41%
-39.83%
-39.83%
Exit Liquidity (RETAIL) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RETAIL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RETAILහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00168409 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RETAIL පසුගිය පැය තුල, +0.31% කින්, පැය 24 තුල, -1.41% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -39.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Exit Liquidity හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 524.21K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.99M සමඟින් RETAIL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999992863.526202 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 524.21K කි.
අද දිනය තුළ, Exit Liquidityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Exit Liquidityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Exit Liquidityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Exit Liquidityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.41%
|දින 30 යි
|$ 0
|-22.25%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).
Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)
This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).
The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
