සජීවී Exit Liquidity සඳහා අද මිල 0 USD කි. RETAIL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RETAIL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RETAIL ගැන වැඩි විස්තර

RETAIL මිල තොරතුරු

RETAIL යනු කුමක්ද

RETAIL නිල වෙබ් අඩවිය

RETAIL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RETAIL මිල පුරෝකථනය

Exit Liquidity ලාංඡනය

Exit Liquidity මිල (RETAIL)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 RETAIL සිට USD සජීවී මිල:

$0.00052418
-1.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Exit Liquidity (RETAIL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:33:07 (UTC+8)

Exit Liquidity (RETAIL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0
$ 0.00168409
$ 0
+0.31%

-1.41%

-39.83%

-39.83%

Exit Liquidity (RETAIL) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RETAIL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RETAILහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00168409 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RETAIL පසුගිය පැය තුල, +0.31% කින්, පැය 24 තුල, -1.41% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -39.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Exit Liquidity (RETAIL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 524.21K
--
$ 524.21K
999.99M
999,992,863.526202
Exit Liquidity හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 524.21K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.99M සමඟින් RETAIL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999992863.526202 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 524.21K කි.

Exit Liquidity (RETAIL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Exit Liquidityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Exit Liquidityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Exit Liquidityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Exit Liquidityහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.41%
දින 30 යි$ 0-22.25%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Exit Liquidity (RETAIL) යනු කුමක්ද

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Exit Liquidity (RETAIL) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Exit Liquidity මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Exit Liquidity (RETAIL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Exit Liquidity (RETAIL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Exit Liquidity සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Exit Liquidity මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

RETAIL දේශීය මුදල් වෙත

Exit Liquidity (RETAIL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Exit LiquidityRETAIL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RETAIL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Exit Liquidity (RETAIL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Exit Liquidity (RETAIL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RETAIL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
RETAIL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RETAIL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Exit Liquidity හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RETAIL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 524.21K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RETAIL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RETAIL හි සංසරණ සැපයුම 999.99M USD වේ.
RETAIL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00168409 USD ක ATH මිලක් RETAIL අත්කර ගති.
RETAIL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් RETAIL අත්කර ගති.
RETAIL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RETAIL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී RETAIL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RETAIL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RETAIL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Exit Liquidity (RETAIL) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

