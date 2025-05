Exactly Optimism (EXAOP) හි අද සජීවී මිල 0.76657 USD වේ. එහි වර්තමාන වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. EXAOP සිටUSD වෙත මිල තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන වේ. ප්‍රධාන Exactly Optimism වෙළඳපල කාර්ය සාධනය: - 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 USD වේ - Exactly Optimism දවස තුළ මිල වෙනස -6.95% වේ - එයට 0.00 USD ක සංසරණ සැපයුමක් ඇත

USDහි Exactly Optimism (EXAOP) මිල කාර්ය සාධනය

අද දිනය තුළ, Exactly Optimismහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.05712472 විය.

පසුගිය දින 30 තුළ, Exactly Optimismහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.1426906429 විය.

පසුගිය දින 60 තුළ, Exactly Optimismහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0839288363 විය.

පසුගිය දින 90 තුළ, Exactly Optimismහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.39243 විය.

කාල සීමාව වෙනස (USD) වෙනස (%) අද $ -0.05712472 -6.95% දින 30 යි $ +0.1426906429 +18.61% දින 60 යි $ -0.0839288363 -10.94% දින 90 යි $ -0.39243 -33.85%

Exactly Optimism (EXAOP) මිල විශ්ලේෂණය

Exactly Optimismහි නවතම මිල විශ්ලේෂණය සොයා ගන්න: පැය 24 පහළ සහ ඉහළ, ATH සහ දෛනික වෙනස්කම්:

පැය 24 පහළ $ 0.730044$ 0.730044 $ 0.730044 24H ඉහළ $ 0.821$ 0.821 $ 0.821 සෑම වේලාවකම ඉහළ $ 4.85$ 4.85 $ 4.85 මිල වෙනස (පැය 1) +0.35% මිල වෙනස (දින 1) -6.95% මිල වෙනස (දින 7) +8.50%

Exactly Optimism (EXAOP) වෙළඳපල තොරතුරු

වෙළඳපොළ සංඛ්‍යාලේඛන තුලට කිමිදෙන්න: වෙළෙඳපොළ වටිනාකම, පැය 24 පරිමාව සහ සැපයුම: