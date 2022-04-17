Etica (ETI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Etica (ETI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, EticaETI හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
Etica (ETI) තොරතුරු

What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property.

What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research.

History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022.

What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started

What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://www.eticaprotocol.org/
ධවල පත්‍රිකාව:
https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper

Etica (ETI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය

Etica (ETI) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 255.25K
$ 255.25K$ 255.25K
මුළු සැපයුම:
$ 5.98M
$ 5.98M$ 5.98M
සංසරණ සැපයුම:
$ 5.98M
$ 5.98M$ 5.98M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 255.26K
$ 255.26K$ 255.26K
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 2.8
$ 2.8$ 2.8
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0.00899131
$ 0.00899131$ 0.00899131
වත්මන් මිල:
$ 0.04291578
$ 0.04291578$ 0.04291578

Etica (ETI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා EticaETI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම ETI ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු ETI ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට ETI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, ETI ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

ETI මිල පුරෝකථනය

ETI කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? අපගේ ETI මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්‍රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.