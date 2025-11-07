හුවමාරුවDEX+
සජීවී Etherex Liquid Staking Token සඳහා අද මිල 0.128865 USD කි. REX33 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි REX33 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Etherex Liquid Staking Token සඳහා අද මිල 0.128865 USD කි. REX33 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි REX33 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Etherex Liquid Staking Token ලාංඡනය

Etherex Liquid Staking Token මිල (REX33)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 REX33 සිට USD සජීවී මිල:

$0.128865
+1.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:48:51 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.12445
පැය 24 පහළ
$ 0.134214
24H ඉහළ

$ 0.12445
$ 0.134214
$ 0.583351
$ 0.109445
-0.41%

+1.71%

-26.45%

-26.45%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) තත්‍ය කාලීන මිල $0.128865. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.12445 ක අවම අගයක් සහ $ 0.134214 ක උපරිම අගයක් අතර REX33 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. REX33හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.583351 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.109445 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව REX33 පසුගිය පැය තුල, -0.41% කින්, පැය 24 තුල, +1.71% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -26.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 11.00M
--
$ 11.00M
84.96M
84,976,316.88369754
Etherex Liquid Staking Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.00M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 84.96M සමඟින් REX33 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 84976316.88369754 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.00M කි.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Etherex Liquid Staking Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00216403 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Etherex Liquid Staking Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0852756534 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Etherex Liquid Staking Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0991699808 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Etherex Liquid Staking Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00216403+1.71%
දින 30 යි$ -0.0852756534-66.17%
දින 60 යි$ -0.0991699808-76.95%
දින 90 යි$ 0--

Etherex Liquid Staking Token (REX33) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Etherex Liquid Staking Token (REX33) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Etherex Liquid Staking Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Etherex Liquid Staking Token (REX33) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Etherex Liquid Staking Token (REX33) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Etherex Liquid Staking Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Etherex Liquid Staking Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

REX33 දේශීය මුදල් වෙත

Etherex Liquid Staking Token (REX33) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Etherex Liquid Staking TokenREX33 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් REX33 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Etherex Liquid Staking Token (REX33) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Etherex Liquid Staking Token (REX33) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද REX33 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.128865 USD වේ.
REX33 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
REX33 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.128865 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Etherex Liquid Staking Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
REX33 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 11.00M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
REX33 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
REX33 හි සංසරණ සැපයුම 84.96M USD වේ.
REX33 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.583351 USD ක ATH මිලක් REX33 අත්කර ගති.
REX33 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.109445 USD ක ATL මිලක් REX33 අත්කර ගති.
REX33 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
REX33 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී REX33 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව REX33 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා REX33 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Etherex Liquid Staking Token (REX33) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

