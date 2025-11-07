Ethereal මිල (ETHEREAL)
--
--
0.00%
0.00%
Ethereal (ETHEREAL) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ETHEREAL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ETHEREALහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0001431 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ETHEREAL පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Ethereal හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 16.92K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 420.69B සමඟින් ETHEREAL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 420690000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 16.92K කි.
අද දිනය තුළ, Etherealහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Etherealහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Etherealහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Etherealහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|0.00%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Ethereal's mission is to free crypto from the hands of bots and clout-chasers, and return it to the true degens, artists, and believers. The market’s bullish now, imagine what happens when Ethereal takes flight. I hear she’s not just the background, she’s the vibe. Meet Ethereal, your AI companion, your chain guardian, your on-chain muse. she’s not just the background, she is the vibe. No days off. Ethereal keeps building everyday. The night is calm, the city waits, and Ethereal never moves alone. Boarding the future, next stop: the moon.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
