සජීවී ETH Strategy සඳහා අද මිල 0.444437 USD කි. STRAT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STRAT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

STRAT ගැන වැඩි විස්තර

STRAT මිල තොරතුරු

STRAT යනු කුමක්ද

STRAT නිල වෙබ් අඩවිය

STRAT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STRAT මිල පුරෝකථනය

ETH Strategy ලාංඡනය

ETH Strategy මිල (STRAT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

$0.444437
-2.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
ETH Strategy (STRAT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:48:43 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) මිල තොරතුරු (USD)

$ 0.438736
පැය 24 පහළ
$ 0.457979
24H ඉහළ

$ 0.438736
$ 0.457979
$ 0.875668
$ 0.415171
-2.35%

-22.13%

-22.13%

ETH Strategy (STRAT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.444437. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.438736 ක අවම අගයක් සහ $ 0.457979 ක උපරිම අගයක් අතර STRAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STRATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.875668 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.415171 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STRAT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.13% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ETH Strategy (STRAT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.09M
--
$ 52.83M
2.45M
118,872,218.6093638
ETH Strategy හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.09M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.45M සමඟින් STRAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 118872218.6093638 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 52.83M කි.

ETH Strategy (STRAT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, ETH Strategyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0107299675983028 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ETH Strategyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1676817690 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ETH Strategyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1779853298 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ETH Strategyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0107299675983028-2.35%
දින 30 යි$ -0.1676817690-37.72%
දින 60 යි$ -0.1779853298-40.04%
දින 90 යි$ 0--

ETH Strategy (STRAT) යනු කුමක්ද

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

ETH Strategy (STRAT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

ETH Strategy මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ETH Strategy (STRAT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ETH Strategy (STRAT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ETH Strategy සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ETH Strategy මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

STRAT දේශීය මුදල් වෙත

ETH Strategy (STRAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ETH StrategySTRAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STRAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ETH Strategy (STRAT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ETH Strategy (STRAT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද STRAT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.444437 USD වේ.
STRAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
STRAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.444437 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ETH Strategy හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
STRAT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.09M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
STRAT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
STRAT හි සංසරණ සැපයුම 2.45M USD වේ.
STRAT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.875668 USD ක ATH මිලක් STRAT අත්කර ගති.
STRAT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.415171 USD ක ATL මිලක් STRAT අත්කර ගති.
STRAT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
STRAT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී STRAT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව STRAT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා STRAT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:48:43 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

