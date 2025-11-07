හුවමාරුවDEX+
සජීවී ESV Capital සඳහා අද මිල 0.00675899 USD කි. ESVC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ESVC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ESVC ගැන වැඩි විස්තර

ESVC මිල තොරතුරු

ESVC යනු කුමක්ද

ESVC නිල වෙබ් අඩවිය

ESVC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ESVC මිල පුරෝකථනය

ESV Capital ලාංඡනය

ESV Capital මිල (ESVC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ESVC සිට USD සජීවී මිල:

$0.00675966
$0.00675966$0.00675966
-1.50%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
ESV Capital (ESVC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:48:36 (UTC+8)

ESV Capital (ESVC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00675899
$ 0.00675899$ 0.00675899
පැය 24 පහළ
$ 0.00712799
$ 0.00712799$ 0.00712799
24H ඉහළ

$ 0.00675899
$ 0.00675899$ 0.00675899

$ 0.00712799
$ 0.00712799$ 0.00712799

$ 0.193934
$ 0.193934$ 0.193934

$ 0.00539879
$ 0.00539879$ 0.00539879

-0.00%

-1.52%

-16.26%

-16.26%

ESV Capital (ESVC) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00675899. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00675899 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00712799 ක උපරිම අගයක් අතර ESVC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ESVCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.193934 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00539879 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ESVC පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, -1.52% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.26% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ESV Capital (ESVC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 675.90K
$ 675.90K$ 675.90K

--
----

$ 675.90K
$ 675.90K$ 675.90K

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,917.859929
99,999,917.859929 99,999,917.859929

ESV Capital හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 675.90K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් ESVC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 99999917.859929 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 675.90K කි.

ESV Capital (ESVC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, ESV Capitalහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000104670630931868 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ESV Capitalහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0055598370 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ESV Capitalහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0061816931 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ESV Capitalහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.000104670630931868-1.52%
දින 30 යි$ -0.0055598370-82.25%
දින 60 යි$ -0.0061816931-91.45%
දින 90 යි$ 0--

ESV Capital (ESVC) යනු කුමක්ද

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

ESV Capital (ESVC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

ESV Capital මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ESV Capital (ESVC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ESV Capital (ESVC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ESV Capital සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ESV Capital මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ESVC දේශීය මුදල් වෙත

ESV Capital (ESVC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ESV CapitalESVC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ESVC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ESV Capital (ESVC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ESV Capital (ESVC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ESVC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00675899 USD වේ.
ESVC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ESVC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00675899 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ESV Capital හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ESVC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 675.90K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ESVC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ESVC හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
ESVC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.193934 USD ක ATH මිලක් ESVC අත්කර ගති.
ESVC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00539879 USD ක ATL මිලක් ESVC අත්කර ගති.
ESVC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ESVC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ESVC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ESVC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ESVC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:48:36 (UTC+8)

ESV Capital (ESVC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

