සජීවී Eris Amplified Luna සඳහා අද මිල 0.151405 USD කි. AMPLUNA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AMPLUNA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AMPLUNA ගැන වැඩි විස්තර

AMPLUNA මිල තොරතුරු

AMPLUNA යනු කුමක්ද

AMPLUNA ධවල පත්‍රිකාව

AMPLUNA නිල වෙබ් අඩවිය

AMPLUNA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AMPLUNA මිල පුරෝකථනය

Eris Amplified Luna ලාංඡනය

Eris Amplified Luna මිල (AMPLUNA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 AMPLUNA සිට USD සජීවී මිල:

$0.151589
$0.151589
+3.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Eris Amplified Luna (AMPLUNA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:59:58 (UTC+8)

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.141632
$ 0.141632
පැය 24 පහළ
$ 0.153575
$ 0.153575
24H ඉහළ

$ 0.141632
$ 0.141632

$ 0.153575
$ 0.153575

$ 4.1
$ 4.1

$ 0.07169
$ 0.07169

-1.29%

+3.08%

-9.28%

-9.28%

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.151405. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.141632 ක අවම අගයක් සහ $ 0.153575 ක උපරිම අගයක් අතර AMPLUNA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AMPLUNAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 4.1 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.07169 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AMPLUNA පසුගිය පැය තුල, -1.29% කින්, පැය 24 තුල, +3.08% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.28% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 456.32K
$ 456.32K

--
--

$ 456.32K
$ 456.32K

3.01M
3.01M

3,010,314.463935
3,010,314.463935

Eris Amplified Luna හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 456.32K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 3.01M සමඟින් AMPLUNA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3010314.463935 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 456.32K කි.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Eris Amplified Lunaහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00452026 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Eris Amplified Lunaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0545750829 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Eris Amplified Lunaහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0623492906 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Eris Amplified Lunaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00452026+3.08%
දින 30 යි$ -0.0545750829-36.04%
දින 60 යි$ -0.0623492906-41.18%
දින 90 යි$ 0--

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) සම්පත්

සුදු කඩදාසි
නිල වෙබ් අඩවිය

Eris Amplified Luna මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Eris Amplified Luna (AMPLUNA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Eris Amplified Luna (AMPLUNA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Eris Amplified Luna සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Eris Amplified Luna මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AMPLUNA දේශීය මුදල් වෙත

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Eris Amplified LunaAMPLUNA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AMPLUNA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Eris Amplified Luna (AMPLUNA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AMPLUNA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.151405 USD වේ.
AMPLUNA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AMPLUNA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.151405 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Eris Amplified Luna හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AMPLUNA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 456.32K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AMPLUNA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AMPLUNA හි සංසරණ සැපයුම 3.01M USD වේ.
AMPLUNA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
4.1 USD ක ATH මිලක් AMPLUNA අත්කර ගති.
AMPLUNA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.07169 USD ක ATL මිලක් AMPLUNA අත්කර ගති.
AMPLUNA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AMPLUNA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී AMPLUNA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AMPLUNA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AMPLUNA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:59:58 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

