EPIC FAIL GUY (EFG) තත්ය කාලීන මිල $0.00001215. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර EFG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EFGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00048874 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000121 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EFG පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
EPIC FAIL GUY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.44K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 859.30M සමඟින් EFG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 859296669.9192874 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.44K කි.
අද දිනය තුළ, EPIC FAIL GUYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, EPIC FAIL GUYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000019259 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, EPIC FAIL GUYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000034242 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, EPIC FAIL GUYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000015890102850769296 විය.
EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.
