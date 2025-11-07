හුවමාරුවDEX+
සජීවී Eggle Energy සඳහා අද මිල 0.02996916 USD කි. ENG සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ENG මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Eggle Energy ලාංඡනය

Eggle Energy මිල (ENG)

1 ENG සිට USD සජීවී මිල:

$0.02999765
$0.02999765$0.02999765
+1.40%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Eggle Energy (ENG) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:48:15 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.02877479
$ 0.02877479$ 0.02877479
පැය 24 පහළ
$ 0.03045073
$ 0.03045073$ 0.03045073
24H ඉහළ

$ 0.02877479
$ 0.02877479$ 0.02877479

$ 0.03045073
$ 0.03045073$ 0.03045073

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.02724465
$ 0.02724465$ 0.02724465

-0.33%

+1.40%

-13.32%

-13.32%

Eggle Energy (ENG) තත්‍ය කාලීන මිල $0.02996916. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02877479 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03045073 ක උපරිම අගයක් අතර ENG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ENGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04452341 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02724465 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ENG පසුගිය පැය තුල, -0.33% කින්, පැය 24 තුල, +1.40% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.32% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Eggle Energy (ENG) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 17.69M
$ 17.69M$ 17.69M

$ 20.48M
$ 20.48M$ 20.48M

602.20M
602.20M 602.20M

697,204,996.2257041
697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Eggle Energy හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 17.69M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 602.20M සමඟින් ENG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 697204996.2257041 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 20.48M කි.

Eggle Energy (ENG) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Eggle Energyහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00041242 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Eggle Energyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0072582068 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Eggle Energyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0059598050 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Eggle Energyහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00041242+1.40%
දින 30 යි$ -0.0072582068-24.21%
දින 60 යි$ -0.0059598050-19.88%
දින 90 යි$ 0--

Eggle Energy (ENG) යනු කුමක්ද

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Eggle Energy මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Eggle Energy (ENG) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Eggle Energy (ENG) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Eggle Energy සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Eggle Energy මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ENG දේශීය මුදල් වෙත

Eggle Energy (ENG) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Eggle EnergyENG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ENG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Eggle Energy (ENG) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Eggle Energy (ENG) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ENG හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.02996916 USD වේ.
ENG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ENG සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.02996916 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Eggle Energy හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ENG සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 17.69M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ENG හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ENG හි සංසරණ සැපයුම 602.20M USD වේ.
ENG හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04452341 USD ක ATH මිලක් ENG අත්කර ගති.
ENG හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.02724465 USD ක ATL මිලක් ENG අත්කර ගති.
ENG හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ENG සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ENG වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ENG මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ENG මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:48:15 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

