Edu3Games (EGN) තත්ය කාලීන මිල $0.0142337. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0134056 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01434128 ක උපරිම අගයක් අතර EGN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. EGNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04242631 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01272809 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව EGN පසුගිය පැය තුල, -0.51% කින්, පැය 24 තුල, +4.72% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.39% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Edu3Games හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 14.28M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් EGN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999999798.335335 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 14.28M කි.
අද දිනය තුළ, Edu3Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00064203 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Edu3Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0045749076 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Edu3Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0044861789 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Edu3Gamesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.024941108165914496 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00064203
|+4.72%
|දින 30 යි
|$ -0.0045749076
|-32.14%
|දින 60 යි
|$ -0.0044861789
|-31.51%
|දින 90 යි
|$ -0.024941108165914496
|-63.66%
Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.
