සජීවී DuelNow සඳහා අද මිල 0.00144984 USD කි. DNOW සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DNOW මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DuelNow ලාංඡනය

DuelNow මිල (DNOW)

1 DNOW සිට USD සජීවී මිල:

$0.00145269
$0.00145269$0.00145269
+4.80%1D
DuelNow (DNOW) සජීවී මිල සටහන
DuelNow (DNOW) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00113857
$ 0.00113857$ 0.00113857
පැය 24 පහළ
$ 0.00148248
$ 0.00148248$ 0.00148248
24H ඉහළ

$ 0.00113857
$ 0.00113857$ 0.00113857

$ 0.00148248
$ 0.00148248$ 0.00148248

$ 0.04443182
$ 0.04443182$ 0.04443182

$ 0
$ 0$ 0

+6.79%

+4.35%

-3.08%

-3.08%

DuelNow (DNOW) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00144984. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00113857 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00148248 ක උපරිම අගයක් අතර DNOW වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DNOWහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04443182 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DNOW පසුගිය පැය තුල, +6.79% කින්, පැය 24 තුල, +4.35% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

DuelNow (DNOW) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 133.36K
$ 133.36K$ 133.36K

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

91.80M
91.80M 91.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DuelNow හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 133.36K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 91.80M සමඟින් DNOW හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.45M කි.

DuelNow (DNOW) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, DuelNowහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DuelNowහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0009160042 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DuelNowහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010581918 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DuelNowහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0009874112352306246 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+4.35%
දින 30 යි$ -0.0009160042-63.17%
දින 60 යි$ -0.0010581918-72.98%
දින 90 යි$ -0.0009874112352306246-40.51%

DuelNow (DNOW) යනු කුමක්ද

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

DuelNow මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ DuelNow (DNOW) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ DuelNow (DNOW) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? DuelNow සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් DuelNow මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DNOW දේශීය මුදල් වෙත

DuelNow (DNOW) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DuelNowDNOW හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DNOW ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DuelNow (DNOW) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

DuelNow (DNOW) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DNOW හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00144984 USD වේ.
DNOW සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DNOW සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00144984 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
DuelNow හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DNOW සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 133.36K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DNOW හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DNOW හි සංසරණ සැපයුම 91.80M USD වේ.
DNOW හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04443182 USD ක ATH මිලක් DNOW අත්කර ගති.
DNOW හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් DNOW අත්කර ගති.
DNOW හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DNOW සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DNOW වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DNOW මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DNOW මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
DuelNow (DNOW) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

