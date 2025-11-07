Drop Staked INIT මිල (DEINIT)
Drop Staked INIT (DEINIT) තත්ය කාලීන මිල $0.19786. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර DEINIT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DEINITහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.788788 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.193059 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DEINIT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.77% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Drop Staked INIT හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.84K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 59.82K සමඟින් DEINIT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 59816.553167 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 11.84K කි.
අද දිනය තුළ, Drop Staked INITහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Drop Staked INITහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1209825258 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Drop Staked INITහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1231095802 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Drop Staked INITහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.1209825258
|-61.14%
|දින 60 යි
|$ -0.1231095802
|-62.22%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.
Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.
