සජීවී DRESSdio සඳහා අද මිල 0.01498168 USD කි. DRESS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DRESS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී DRESSdio සඳහා අද මිල 0.01498168 USD කි. DRESS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DRESS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DRESS ගැන වැඩි විස්තර

DRESS මිල තොරතුරු

DRESS යනු කුමක්ද

DRESS ධවල පත්‍රිකාව

DRESS නිල වෙබ් අඩවිය

DRESS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DRESS මිල පුරෝකථනය

DRESSdio ලාංඡනය

DRESSdio මිල (DRESS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DRESS සිට USD සජීවී මිල:

$0.01502165
$0.01502165$0.01502165
-14.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
DRESSdio (DRESS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:47:55 (UTC+8)

DRESSdio (DRESS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01491325
$ 0.01491325$ 0.01491325
පැය 24 පහළ
$ 0.01962183
$ 0.01962183$ 0.01962183
24H ඉහළ

$ 0.01491325
$ 0.01491325$ 0.01491325

$ 0.01962183
$ 0.01962183$ 0.01962183

$ 0.152477
$ 0.152477$ 0.152477

$ 0.01491325
$ 0.01491325$ 0.01491325

-0.27%

-14.51%

-54.25%

-54.25%

DRESSdio (DRESS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01498168. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01491325 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01962183 ක උපරිම අගයක් අතර DRESS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DRESSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.152477 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01491325 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DRESS පසුගිය පැය තුල, -0.27% කින්, පැය 24 තුල, -14.51% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -54.25% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

DRESSdio (DRESS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M

--
----

$ 29.96M
$ 29.96M$ 29.96M

352.68M
352.68M 352.68M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

DRESSdio හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.28M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 352.68M සමඟින් DRESS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 29.96M කි.

DRESSdio (DRESS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, DRESSdioහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00254471067537002 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DRESSdioහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0128961252 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DRESSdioහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DRESSdioහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00254471067537002-14.51%
දින 30 යි$ -0.0128961252-86.07%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

DRESSdio (DRESS) යනු කුමක්ද

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

DRESSdio මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ DRESSdio (DRESS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ DRESSdio (DRESS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? DRESSdio සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් DRESSdio මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DRESS දේශීය මුදල් වෙත

DRESSdio (DRESS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DRESSdioDRESS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DRESS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DRESSdio (DRESS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

DRESSdio (DRESS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DRESS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01498168 USD වේ.
DRESS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DRESS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01498168 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
DRESSdio හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DRESS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.28M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DRESS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DRESS හි සංසරණ සැපයුම 352.68M USD වේ.
DRESS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.152477 USD ක ATH මිලක් DRESS අත්කර ගති.
DRESS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01491325 USD ක ATL මිලක් DRESS අත්කර ගති.
DRESS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DRESS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DRESS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DRESS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DRESS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:47:55 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

