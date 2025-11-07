හුවමාරුවDEX+
සජීවී DOUBT සඳහා අද මිල 0.00534602 USD කි. DOUBT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DOUBT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DOUBT ගැන වැඩි විස්තර

DOUBT මිල තොරතුරු

DOUBT යනු කුමක්ද

DOUBT නිල වෙබ් අඩවිය

DOUBT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DOUBT මිල පුරෝකථනය

DOUBT ලාංඡනය

DOUBT මිල (DOUBT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DOUBT සිට USD සජීවී මිල:

$0.00534285
$0.00534285$0.00534285
-1.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
DOUBT (DOUBT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:47:48 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00504177
$ 0.00504177$ 0.00504177
පැය 24 පහළ
$ 0.00575425
$ 0.00575425$ 0.00575425
24H ඉහළ

$ 0.00504177
$ 0.00504177$ 0.00504177

$ 0.00575425
$ 0.00575425$ 0.00575425

$ 0.0090364
$ 0.0090364$ 0.0090364

$ 0.00462953
$ 0.00462953$ 0.00462953

+0.44%

-1.05%

-2.58%

-2.58%

DOUBT (DOUBT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00534602. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00504177 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00575425 ක උපරිම අගයක් අතර DOUBT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DOUBTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0090364 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00462953 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DOUBT පසුගිය පැය තුල, +0.44% කින්, පැය 24 තුල, -1.05% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

DOUBT (DOUBT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M

--
----

$ 5.08M
$ 5.08M$ 5.08M

950.00M
950.00M 950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0 950,000,000.0

DOUBT හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.08M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 950.00M සමඟින් DOUBT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 950000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.08M කි.

DOUBT (DOUBT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, DOUBTහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DOUBTහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003903054 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DOUBTහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0011338106 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DOUBTහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003517725557403529 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.05%
දින 30 යි$ -0.0003903054-7.30%
දින 60 යි$ -0.0011338106-21.20%
දින 90 යි$ -0.003517725557403529-39.68%

DOUBT (DOUBT) යනු කුමක්ද

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

DOUBT (DOUBT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

DOUBT මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ DOUBT (DOUBT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ DOUBT (DOUBT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? DOUBT සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් DOUBT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DOUBT දේශීය මුදල් වෙත

DOUBT (DOUBT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DOUBTDOUBT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DOUBT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DOUBT (DOUBT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

DOUBT (DOUBT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DOUBT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00534602 USD වේ.
DOUBT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DOUBT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00534602 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
DOUBT හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DOUBT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.08M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DOUBT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DOUBT හි සංසරණ සැපයුම 950.00M USD වේ.
DOUBT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0090364 USD ක ATH මිලක් DOUBT අත්කර ගති.
DOUBT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00462953 USD ක ATL මිලක් DOUBT අත්කර ගති.
DOUBT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DOUBT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DOUBT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DOUBT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DOUBT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:47:48 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

