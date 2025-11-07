DogKing On XLayer මිල (DOGKING)
-2.43%
+1.24%
-22.80%
-22.80%
DogKing On XLayer (DOGKING) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර DOGKING වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DOGKINGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DOGKING පසුගිය පැය තුල, -2.43% කින්, පැය 24 තුල, +1.24% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.80% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
DogKing On XLayer හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.98K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 210.00B සමඟින් DOGKING හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 210000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.98K කි.
අද දිනය තුළ, DogKing On XLayerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DogKing On XLayerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DogKing On XLayerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DogKing On XLayerහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+1.24%
|දින 30 යි
|$ 0
|-64.64%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
DogKing is the ultimate meme revolution on OKX’s XLayer chain, blending the spirit of Doge culture with the power of cutting-edge blockchain tech. Born from the creativity of meme enthusiasts and crypto pioneers, DogKing has quickly grown into a global community movement centered on fun, inclusivity, and financial empowerment. With its bold personality and loyal following, DogKing isn’t just another meme token—it’s the crown jewel of the XLayer meme storm, uniting DOG lovers across chains and setting the stage for a new era of community-driven crypto culture.
DogKing On XLayerDOGKING හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DOGKING ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
