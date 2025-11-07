හුවමාරුවDEX+
සජීවී Doge Head Coin සඳහා අද මිල 0.356806 USD කි. DHC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DHC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Doge Head Coin ලාංඡනය

Doge Head Coin මිල (DHC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DHC සිට USD සජීවී මිල:

$0.356806
+8.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Doge Head Coin (DHC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:47:26 (UTC+8)

Doge Head Coin (DHC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.324901
පැය 24 පහළ
$ 0.387462
24H ඉහළ

$ 0.324901
$ 0.387462
$ 0.387462
$ 0.03381452
-1.11%

+8.91%

+19.09%

+19.09%

Doge Head Coin (DHC) තත්‍ය කාලීන මිල $0.356806. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.324901 ක අවම අගයක් සහ $ 0.387462 ක උපරිම අගයක් අතර DHC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DHCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.387462 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.03381452 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DHC පසුගිය පැය තුල, -1.11% කින්, පැය 24 තුල, +8.91% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +19.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Doge Head Coin (DHC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 3.58M
--
$ 3.58M
10.02M
10,023,217.11050142
Doge Head Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.58M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.02M සමඟින් DHC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10023217.11050142 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.58M කි.

Doge Head Coin (DHC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Doge Head Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.02918732 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Doge Head Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.3214365705 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Doge Head Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.8440743317 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Doge Head Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.02918732+8.91%
දින 30 යි$ +0.3214365705+90.09%
දින 60 යි$ +0.8440743317+236.56%
දින 90 යි$ 0--

Doge Head Coin (DHC) යනු කුමක්ද

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Doge Head Coin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Doge Head Coin (DHC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Doge Head Coin (DHC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Doge Head Coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Doge Head Coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Doge Head Coin (DHC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Doge Head CoinDHC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DHC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Doge Head Coin (DHC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Doge Head Coin (DHC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DHC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.356806 USD වේ.
DHC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DHC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.356806 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Doge Head Coin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DHC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.58M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DHC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DHC හි සංසරණ සැපයුම 10.02M USD වේ.
DHC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.387462 USD ක ATH මිලක් DHC අත්කර ගති.
DHC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.03381452 USD ක ATL මිලක් DHC අත්කර ගති.
DHC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DHC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DHC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DHC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DHC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Doge Head Coin (DHC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

