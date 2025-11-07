Doge Head Coin මිල (DHC)
-1.11%
+8.91%
+19.09%
+19.09%
Doge Head Coin (DHC) තත්ය කාලීන මිල $0.356806. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.324901 ක අවම අගයක් සහ $ 0.387462 ක උපරිම අගයක් අතර DHC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DHCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.387462 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.03381452 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DHC පසුගිය පැය තුල, -1.11% කින්, පැය 24 තුල, +8.91% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +19.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Doge Head Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.58M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.02M සමඟින් DHC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10023217.11050142 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.58M කි.
අද දිනය තුළ, Doge Head Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.02918732 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Doge Head Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.3214365705 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Doge Head Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.8440743317 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Doge Head Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.02918732
|+8.91%
|දින 30 යි
|$ +0.3214365705
|+90.09%
|දින 60 යි
|$ +0.8440743317
|+236.56%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.
Doge Head CoinDHC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DHC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
