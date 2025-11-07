Doge Baby මිල (DOGE BABY)
+0.01%
+5.15%
-25.77%
-25.77%
Doge Baby (DOGE BABY) තත්ය කාලීන මිල $0.04434113. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.04216752 ක අවම අගයක් සහ $ 0.04709221 ක උපරිම අගයක් අතර DOGE BABY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DOGE BABYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 25.64 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.03141263 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DOGE BABY පසුගිය පැය තුල, +0.01% කින්, පැය 24 තුල, +5.15% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.77% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Doge Baby හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.30K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 300.00K සමඟින් DOGE BABY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 300000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.30K කි.
අද දිනය තුළ, Doge Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0021736 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Doge Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0435096362 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Doge Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0434783624 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Doge Babyහි මිල වෙනස USDවෙත $ -5.572569611314136 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.0021736
|+5.15%
|දින 30 යි
|$ -0.0435096362
|-98.12%
|දින 60 යි
|$ -0.0434783624
|-98.05%
|දින 90 යි
|$ -5.572569611314136
|-99.21%
The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!
Doge BabyDOGE BABY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DOGE BABY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
