Dogami මිල (DOGA)
-0.05%
+0.37%
-7.32%
-7.32%
Dogami (DOGA) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර DOGA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DOGAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.413535 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DOGA පසුගිය පැය තුල, -0.05% කින්, පැය 24 තුල, +0.37% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.32% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Dogami හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 289.52K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 774.97M සමඟින් DOGA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 888888888.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 332.08K කි.
අද දිනය තුළ, Dogamiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Dogamiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Dogamiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Dogamiහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.37%
|දින 30 යි
|$ 0
|-31.41%
|දින 60 යි
|$ 0
|-41.00%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Discover DOGAMÍ!
A unique play-to-earn AR mobile game supported by the Tezos blockchain, where players adopt and raise beautifully-crafted virtual NFT dogs. DOGAMÍ’s pioneering ecosystem enables users to earn the proprietary utility token $DOGA, the internal currency of the DOGAMÍ metaverse! $DOGA is used to purchase add-ons, upgrade and customize DOGAMÍ, trade items within the game, buy new dogs and interact with other players. It also serves as a governance & staking token offering its holders the ability to decide on the game’s future whilst empowering them through DeFi. Each dog has its own specific attributes that evolve in different stages and players can compete in real-time competitions and events. The better you raise your dog, the more you earn! As you train your dog from a puppy to your best friend, each action you choose earns you $DOGA. Furthermore, $DOGA is required to breed new DOGAMÍ, which can be kept or sold to new owners on secondary marketplaces. DOGAMÍ was created mid 2021 by 4 co-founders and boasts a team of 20 full-time employees - many of whom have extensive experience in game development. It was listed as one of 15 gaming startups to watch in Europe by Sifted. DOGAMÍ was early advised by The Sandbox Co-founder Sebastien Borget. The company successfully raised 6 million dollars through world-famous investors such as Ubisoft, Animoca Brands, XAnge Ventures. Their first NFT drop of 8000 dog avatars sold out in just a few hours propelling them to #1 place in terms of volume traded on major Tezos NFT platform 'Objkt'.
DogamiDOGA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DOGA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
