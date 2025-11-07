Disco By Matt Furie මිල (DISCO)
+5.97%
+14.43%
-3.67%
-3.67%
Disco By Matt Furie (DISCO) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර DISCO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DISCOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00306541 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DISCO පසුගිය පැය තුල, +5.97% කින්, පැය 24 තුල, +14.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.67% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Disco By Matt Furie හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 982.70K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් DISCO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 982.70K කි.
අද දිනය තුළ, Disco By Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00012404 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Disco By Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Disco By Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Disco By Matt Furieහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00012404
|+14.43%
|දින 30 යි
|$ 0
|+35.57%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.”
Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references.
Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.
