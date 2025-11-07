Digital Gold මිල (GOLD)
+1.15%
-1.27%
-25.68%
-25.68%
Digital Gold (GOLD) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GOLD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GOLDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GOLD පසුගිය පැය තුල, +1.15% කින්, පැය 24 තුල, -1.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Digital Gold හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් GOLD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.35K කි.
අද දිනය තුළ, Digital Goldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Digital Goldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Digital Goldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Digital Goldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.27%
|දින 30 යි
|$ 0
|-43.53%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
