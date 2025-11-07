හුවමාරුවDEX+
සජීවී Digital Gold සඳහා අද මිල 0 USD කි. GOLD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි GOLD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

GOLD ගැන වැඩි විස්තර

GOLD මිල තොරතුරු

GOLD යනු කුමක්ද

GOLD නිල වෙබ් අඩවිය

GOLD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

GOLD මිල පුරෝකථනය

Digital Gold ලාංඡනය

Digital Gold මිල (GOLD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 GOLD සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Digital Gold (GOLD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:27:17 (UTC+8)

Digital Gold (GOLD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+1.15%

-1.27%

-25.68%

-25.68%

Digital Gold (GOLD) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර GOLD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. GOLDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව GOLD පසුගිය පැය තුල, +1.15% කින්, පැය 24 තුල, -1.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -25.68% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Digital Gold (GOLD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 13.35K
$ 13.35K

--
----

$ 13.35K
$ 13.35K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Digital Gold හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 13.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් GOLD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 13.35K කි.

Digital Gold (GOLD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Digital Goldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Digital Goldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Digital Goldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Digital Goldහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.27%
දින 30 යි$ 0-43.53%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Digital Gold (GOLD) යනු කුමක්ද

$GOLD – Gold, but On-Chain. For thousands of years, gold has been the ultimate store of value. Today, we bring that same timeless trust to the blockchain. $GOLD is not just a token—it’s digital scarcity backed by the philosophy of hard money, now with the speed, security, and transparency of decentralized finance. Accessible, borderless, and liquid 24/7, $GOLD is the modern evolution of wealth preservation. No vaults, no borders, no middlemen—just pure, on-chain gold for the digital age.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Digital Gold (GOLD) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Digital Gold මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Digital Gold (GOLD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Digital Gold (GOLD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Digital Gold සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Digital Gold මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

GOLD දේශීය මුදල් වෙත

Digital Gold (GOLD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Digital GoldGOLD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් GOLD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Digital Gold (GOLD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Digital Gold (GOLD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද GOLD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
GOLD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
GOLD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Digital Gold හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
GOLD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 13.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
GOLD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
GOLD හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
GOLD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් GOLD අත්කර ගති.
GOLD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් GOLD අත්කර ගති.
GOLD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
GOLD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී GOLD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව GOLD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා GOLD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:27:17 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$100,714.75

$3,281.64

$1.2470

$154.58

$1.0004

$100,714.75

$3,281.64

$154.58

$2.1918

$951.48

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00015439

$4.479

$0.007607

$0.00003359

$15.7599

$0.1042

