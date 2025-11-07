Diem මිල (DIEM)
Diem (DIEM) තත්ය කාලීන මිල $116.62. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 109.15 ක අවම අගයක් සහ $ 116.86 ක උපරිම අගයක් අතර DIEM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DIEMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 347.15 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 109.15 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DIEM පසුගිය පැය තුල, +0.47% කින්, පැය 24 තුල, +0.98% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Diem හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.69M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 31.70K සමඟින් DIEM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 31696.58676292044 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.69M කි.
අද දිනය තුළ, Diemහි මිල වෙනස USDවෙත $ +1.14 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Diemහි මිල වෙනස USDවෙත $ -43.3652636200 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Diemහි මිල වෙනස USDවෙත $ -45.2097605260 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Diemහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +1.14
|+0.98%
|දින 30 යි
|$ -43.3652636200
|-37.18%
|දින 60 යි
|$ -45.2097605260
|-38.76%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:
Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute
Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute
DiemDIEM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DIEM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
