සජීවී Dialectic USD Vault සඳහා අද මිල 1.004 USD කි. DUSD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DUSD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DUSD ගැන වැඩි විස්තර

DUSD මිල තොරතුරු

DUSD යනු කුමක්ද

DUSD නිල වෙබ් අඩවිය

DUSD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DUSD මිල පුරෝකථනය

Dialectic USD Vault ලාංඡනය

Dialectic USD Vault මිල (DUSD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DUSD සිට USD සජීවී මිල:

$1.004
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Dialectic USD Vault (DUSD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:46:55 (UTC+8)

Dialectic USD Vault (DUSD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.003
පැය 24 පහළ
$ 1.005
24H ඉහළ

$ 1.003
$ 1.005
$ 1.007
$ 0.999002
-0.00%

+0.01%

+0.06%

+0.06%

Dialectic USD Vault (DUSD) තත්‍ය කාලීන මිල $1.004. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.003 ක අවම අගයක් සහ $ 1.005 ක උපරිම අගයක් අතර DUSD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DUSDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.007 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.999002 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DUSD පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.06% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Dialectic USD Vault (DUSD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 49.79M
--
$ 49.79M
49.57M
49,569,085.77188955
Dialectic USD Vault හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 49.79M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 49.57M සමඟින් DUSD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 49569085.77188955 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 49.79M කි.

Dialectic USD Vault (DUSD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Dialectic USD Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00013378 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Dialectic USD Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0029862976 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Dialectic USD Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Dialectic USD Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00013378+0.01%
දින 30 යි$ +0.0029862976+0.30%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Dialectic USD Vault (DUSD) යනු කුමක්ද

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic USD brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Dialectic USD Vault (DUSD) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Dialectic USD Vault මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Dialectic USD Vault (DUSD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Dialectic USD Vault (DUSD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Dialectic USD Vault සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Dialectic USD Vault මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DUSD දේශීය මුදල් වෙත

Dialectic USD Vault (DUSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Dialectic USD VaultDUSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DUSD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dialectic USD Vault (DUSD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Dialectic USD Vault (DUSD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DUSD හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.004 USD වේ.
DUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.004 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Dialectic USD Vault හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DUSD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 49.79M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DUSD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DUSD හි සංසරණ සැපයුම 49.57M USD වේ.
DUSD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.007 USD ක ATH මිලක් DUSD අත්කර ගති.
DUSD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.999002 USD ක ATL මිලක් DUSD අත්කර ගති.
DUSD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DUSD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DUSD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DUSD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DUSD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:46:55 (UTC+8)

Dialectic USD Vault (DUSD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

