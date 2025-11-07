හුවමාරුවDEX+
සජීවී Dialectic ETH Vault සඳහා අද මිල 3,344.56 USD කි. DETH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DETH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Dialectic ETH Vault මිල (DETH)

1 DETH සිට USD සජීවී මිල:

$3,352.69
$3,352.69$3,352.69
-0.60%1D
USD
Dialectic ETH Vault (DETH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:46:48 (UTC+8)

Dialectic ETH Vault (DETH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 3,260.53
$ 3,260.53$ 3,260.53
පැය 24 පහළ
$ 3,411.85
$ 3,411.85$ 3,411.85
24H ඉහළ

$ 3,260.53
$ 3,260.53$ 3,260.53

$ 3,411.85
$ 3,411.85$ 3,411.85

$ 4,757.52
$ 4,757.52$ 4,757.52

$ 3,098.17
$ 3,098.17$ 3,098.17

-0.49%

-1.25%

-13.24%

-13.24%

Dialectic ETH Vault (DETH) තත්‍ය කාලීන මිල $3,344.56. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 3,260.53 ක අවම අගයක් සහ $ 3,411.85 ක උපරිම අගයක් අතර DETH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DETHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 4,757.52 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 3,098.17 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DETH පසුගිය පැය තුල, -0.49% කින්, පැය 24 තුල, -1.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.24% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Dialectic ETH Vault (DETH) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 32.86M
$ 32.86M$ 32.86M

--
----

$ 32.86M
$ 32.86M$ 32.86M

9.83K
9.83K 9.83K

9,825.888634475134
9,825.888634475134 9,825.888634475134

Dialectic ETH Vault හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 32.86M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 9.83K සමඟින් DETH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 9825.888634475134 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 32.86M කි.

Dialectic ETH Vault (DETH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Dialectic ETH Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ -42.443295741446 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Dialectic ETH Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ -823.8567689440 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Dialectic ETH Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Dialectic ETH Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -42.443295741446-1.25%
දින 30 යි$ -823.8567689440-24.63%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Dialectic ETH Vault (DETH) යනු කුමක්ද

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic ETH brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Dialectic ETH Vault (DETH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Dialectic ETH VaultDETH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DETH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dialectic ETH Vault (DETH) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Dialectic ETH Vault (DETH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DETH හි සජීවී මිල, USD වලින් 3,344.56 USD වේ.
DETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DETH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 3,344.56 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Dialectic ETH Vault හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DETH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 32.86M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DETH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DETH හි සංසරණ සැපයුම 9.83K USD වේ.
DETH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
4,757.52 USD ක ATH මිලක් DETH අත්කර ගති.
DETH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
3,098.17 USD ක ATL මිලක් DETH අත්කර ගති.
DETH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DETH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DETH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DETH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DETH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Dialectic ETH Vault (DETH) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

