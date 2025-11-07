DeVoid මිල (DVD)
-0.00%
-0.23%
+10.22%
+10.22%
DeVoid (DVD) තත්ය කාලීන මිල $0.00019475. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00019475 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00019523 ක උපරිම අගයක් අතර DVD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DVDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00113122 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0001198 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DVD පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, -0.23% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +10.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
DeVoid හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 97.38K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 500.00M සමඟින් DVD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 194.77K කි.
අද දිනය තුළ, DeVoidහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DeVoidහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000048952 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DeVoidහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001472280 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DeVoidහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.23%
|දින 30 යි
|$ +0.0000048952
|+2.51%
|දින 60 යි
|$ -0.0001472280
|-75.59%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
DeVoid is a fully automated volatility farming platform, purpose-built to capture value from nonstop price swings on decentralized exchanges (DEXs).
Instead of chasing pumps or speculating on the next 100x, DeVoid farms the one constant in crypto, volatility, turning chaotic market movements into compounding yield, 24/7.
Unlike wrappers or forks, DeVoid was built from the ground up with one of the fastest execution engines in the market, enabling precise entries and exits across even illiquid pools. Tested through four months of simulations and live capital deployment, the platform has consistently delivered strong results, averaging around 30% monthly yield from volatility farming alone.
DeVoid is designed for all traders: professionals can fine-tune granular strategies, while newcomers can start instantly with pre-tuned templates proven in live markets. Once parameters are set, the system loops indefinitely, no manual babysitting required. With one click to start and infinite ways to optimize, DeVoid makes it possible to farm volatility correctly and reliably.
