Deploy මිල (DEPLOY)
--
--
0.00%
0.00%
Deploy (DEPLOY) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර DEPLOY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DEPLOYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00521804 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DEPLOY පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Deploy හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.94K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් DEPLOY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.94K කි.
අද දිනය තුළ, Deployහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Deployහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Deployහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Deployහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|+7.89%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
One platform, every blockchain , Empowering creators & communities with fair, no-code token launches Deploy
Deploy is a next-generation multi-chain launchpad powered by AI-driven automation, designed to make token creation as effortless as sending a tweet. By unifying fragmented ecosystems, Deploy provides instant liquidity, standardized fair launch protocols, and community-driven discovery tools. Its native token, DEPLOY, unlocks discounted fees, staking rewards, governance rights, and revenue sharing. With audited smart contracts, liquidity locks, and advanced anti-bot protection, Deploy redefines token launches with transparency, accessibility, and scalability—empowering creators, investors, and developers to drive blockchain adoption forward.
DeployDEPLOY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DEPLOY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
