DELI FM (DELIFM) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
DELI FM (DELIFM) තොරතුරු
DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.
DELI FM (DELIFM) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
DELI FM (DELIFM) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
DELI FM (DELIFM) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා DELI FMDELIFM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම DELIFM ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු DELIFM ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට DELIFM ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, DELIFM ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
DELIFM මිල පුරෝකථනය
DELIFM කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ DELIFM මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.
ඔබ MEXC තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?
MEXC යනු ලොව ඉහළම ක්රිප්ටෝ හුවමාරුවලින් එකක් වන අතර එය ලොව පුරා මිලියන සංඛ්යාත පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලැබේ. ඔබ ආධුනිකයෙකු හෝ පළපුරුදු අයෙකු වුවද, MEXC යනු ක්රිප්ටෝ සඳහා ඔබට ඇති පහසුම ක්රමයයි.
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.