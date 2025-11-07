DeFiGeek Community Japan මිල (TXJP)
-0.48%
+0.22%
-0.56%
-0.56%
DeFiGeek Community Japan (TXJP) තත්ය කාලීන මිල $21.5. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 21.15 ක අවම අගයක් සහ $ 21.69 ක උපරිම අගයක් අතර TXJP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TXJPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 33.01 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 19.27 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TXJP පසුගිය පැය තුල, -0.48% කින්, පැය 24 තුල, +0.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.56% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
DeFiGeek Community Japan හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.52M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 210.00K සමඟින් TXJP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 210000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.52M කි.
අද දිනය තුළ, DeFiGeek Community Japanහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.04783129 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DeFiGeek Community Japanහි මිල වෙනස USDවෙත $ -2.4459066500 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DeFiGeek Community Japanහි මිල වෙනස USDවෙත $ -5.4679746000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DeFiGeek Community Japanහි මිල වෙනස USDවෙත $ -9.514312475145477 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.04783129
|+0.22%
|දින 30 යි
|$ -2.4459066500
|-11.37%
|දින 60 යි
|$ -5.4679746000
|-25.43%
|දින 90 යි
|$ -9.514312475145477
|-30.67%
DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.
DeFiGeek Community JapanTXJP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TXJP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
