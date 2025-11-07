DeFi Dollar මිල (USDFI)
-0.05%
-0.43%
-0.26%
-0.26%
DeFi Dollar (USDFI) තත්ය කාලීන මිල $0.996711. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.996613 ක අවම අගයක් සහ $ 1.003 ක උපරිම අගයක් අතර USDFI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDFIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.006 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.982826 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USDFI පසුගිය පැය තුල, -0.05% කින්, පැය 24 තුල, -0.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.26% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
DeFi Dollar හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 388.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 389.37K සමඟින් USDFI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 389369.742469727 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 388.09K කි.
අද දිනය තුළ, DeFi Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0044033467532328 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DeFi Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0042876513 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DeFi Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002671185 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DeFi Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010750301505339 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0044033467532328
|-0.43%
|දින 30 යි
|$ +0.0042876513
|+0.43%
|දින 60 යි
|$ -0.0002671185
|-0.02%
|දින 90 යි
|$ -0.0010750301505339
|-0.10%
DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.
To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
