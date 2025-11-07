හුවමාරුවDEX+
සජීවී DeFi Dollar සඳහා අද මිල 0.996711 USD කි. USDFI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි USDFI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී DeFi Dollar සඳහා අද මිල 0.996711 USD කි. USDFI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි USDFI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

USDFI ගැන වැඩි විස්තර

USDFI මිල තොරතුරු

USDFI යනු කුමක්ද

USDFI නිල වෙබ් අඩවිය

USDFI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

USDFI මිල පුරෝකථනය

DeFi Dollar ලාංඡනය

DeFi Dollar මිල (USDFI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 USDFI සිට USD සජීවී මිල:

-0.40%1D
USD
DeFi Dollar (USDFI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:58:46 (UTC+8)

DeFi Dollar (USDFI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
DeFi Dollar (USDFI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.996711. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.996613 ක අවම අගයක් සහ $ 1.003 ක උපරිම අගයක් අතර USDFI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. USDFIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.006 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.982826 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව USDFI පසුගිය පැය තුල, -0.05% කින්, පැය 24 තුල, -0.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.26% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

DeFi Dollar (USDFI) වෙළඳපල තොරතුරු

DeFi Dollar හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 388.09K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 389.37K සමඟින් USDFI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 389369.742469727 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 388.09K කි.

DeFi Dollar (USDFI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, DeFi Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0044033467532328 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DeFi Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0042876513 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DeFi Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002671185 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DeFi Dollarහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0010750301505339 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0044033467532328-0.43%
දින 30 යි$ +0.0042876513+0.43%
දින 60 යි$ -0.0002671185-0.02%
දින 90 යි$ -0.0010750301505339-0.10%

DeFi Dollar (USDFI) යනු කුමක්ද

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

DeFi Dollar (USDFI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

DeFi Dollar මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ DeFi Dollar (USDFI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ DeFi Dollar (USDFI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? DeFi Dollar සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් DeFi Dollar මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

USDFI දේශීය මුදල් වෙත

DeFi Dollar (USDFI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DeFi DollarUSDFI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් USDFI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DeFi Dollar (USDFI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

DeFi Dollar (USDFI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද USDFI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.996711 USD වේ.
USDFI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
USDFI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.996711 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
DeFi Dollar හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
USDFI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 388.09K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
USDFI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
USDFI හි සංසරණ සැපයුම 389.37K USD වේ.
USDFI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.006 USD ක ATH මිලක් USDFI අත්කර ගති.
USDFI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.982826 USD ක ATL මිලක් USDFI අත්කර ගති.
USDFI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
USDFI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී USDFI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව USDFI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා USDFI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
DeFi Dollar (USDFI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

