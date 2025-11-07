Decrypting මිල (DCRYPT)
-0.95%
-3.04%
-17.85%
-17.85%
Decrypting (DCRYPT) තත්ය කාලීන මිල $0.00237902. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00234557 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00251374 ක උපරිම අගයක් අතර DCRYPT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DCRYPTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01196398 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00207953 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DCRYPT පසුගිය පැය තුල, -0.95% කින්, පැය 24 තුල, -3.04% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.85% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Decrypting හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 126.30K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 53.09M සමඟින් DCRYPT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 237.90K කි.
අද දිනය තුළ, Decryptingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Decryptingහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008651967 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Decryptingහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0014050282 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Decryptingහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003516367347952017 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-3.04%
|දින 30 යි
|$ -0.0008651967
|-36.36%
|දින 60 යි
|$ -0.0014050282
|-59.05%
|දින 90 යි
|$ -0.003516367347952017
|-59.64%
Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry
Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.
Core Innovation:
Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution
Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services
AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations
Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services
Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants
Why Now?
The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:
Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030
Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue
Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions
Community Demand: Growing desire for equitable value distribution
Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation
DecryptingDCRYPT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DCRYPT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
