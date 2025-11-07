හුවමාරුවDEX+
සජීවී Decentralized Retirement Account සඳහා අද මිල 0.00001992 USD කි. DRA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DRA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DRA ගැන වැඩි විස්තර

DRA මිල තොරතුරු

DRA යනු කුමක්ද

DRA නිල වෙබ් අඩවිය

DRA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DRA මිල පුරෝකථනය

Decentralized Retirement Account ලාංඡනය

Decentralized Retirement Account මිල (DRA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DRA සිට USD සජීවී මිල:

USD
Decentralized Retirement Account (DRA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:26:45 (UTC+8)

Decentralized Retirement Account (DRA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001992
$ 0.00001992$ 0.00001992
පැය 24 පහළ
$ 0.00002017
$ 0.00002017$ 0.00002017
24H ඉහළ

$ 0.00001992
$ 0.00001992$ 0.00001992

$ 0.00002017
$ 0.00002017$ 0.00002017

$ 0.0054863
$ 0.0054863$ 0.0054863

$ 0.00001861
$ 0.00001861$ 0.00001861

+0.01%

-15.67%

-15.67%

Decentralized Retirement Account (DRA) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001992. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001992 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00002017 ක උපරිම අගයක් අතර DRA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DRAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0054863 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001861 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DRA පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.67% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Decentralized Retirement Account (DRA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 19.91K
$ 19.91K$ 19.91K

$ 19.91K
$ 19.91K$ 19.91K

999.44M
999.44M 999.44M

999,438,336.831728
999,438,336.831728 999,438,336.831728

Decentralized Retirement Account හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 19.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.44M සමඟින් DRA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999438336.831728 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 19.91K කි.

Decentralized Retirement Account (DRA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Decentralized Retirement Accountහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Decentralized Retirement Accountහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000066409 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Decentralized Retirement Accountහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000078602 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Decentralized Retirement Accountහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00001715260442649795 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.01%
දින 30 යි$ -0.0000066409-33.33%
දින 60 යි$ -0.0000078602-39.45%
දින 90 යි$ -0.00001715260442649795-46.26%

Decentralized Retirement Account (DRA) යනු කුමක්ද

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Decentralized Retirement Account (DRA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Decentralized Retirement Account මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Decentralized Retirement Account (DRA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Decentralized Retirement Account (DRA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Decentralized Retirement Account සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Decentralized Retirement Account මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Decentralized Retirement Account (DRA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Decentralized Retirement AccountDRA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DRA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Decentralized Retirement Account (DRA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Decentralized Retirement Account (DRA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DRA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001992 USD වේ.
DRA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DRA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001992 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Decentralized Retirement Account හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DRA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 19.91K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DRA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DRA හි සංසරණ සැපයුම 999.44M USD වේ.
DRA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0054863 USD ක ATH මිලක් DRA අත්කර ගති.
DRA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001861 USD ක ATL මිලක් DRA අත්කර ගති.
DRA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DRA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DRA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DRA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DRA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Decentralized Retirement Account (DRA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

