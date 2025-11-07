Decentralized Retirement Account මිල (DRA)
Decentralized Retirement Account (DRA) තත්ය කාලීන මිල $0.00001992. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001992 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00002017 ක උපරිම අගයක් අතර DRA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DRAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0054863 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001861 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DRA පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.67% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Decentralized Retirement Account හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 19.91K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.44M සමඟින් DRA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999438336.831728 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 19.91K කි.
අද දිනය තුළ, Decentralized Retirement Accountහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Decentralized Retirement Accountහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000066409 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Decentralized Retirement Accountහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000078602 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Decentralized Retirement Accountහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00001715260442649795 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.01%
|දින 30 යි
|$ -0.0000066409
|-33.33%
|දින 60 යි
|$ -0.0000078602
|-39.45%
|දින 90 යි
|$ -0.00001715260442649795
|-46.26%
Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.
Decentralized Retirement AccountDRA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DRA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
