DataMind මිල (DMIND)
--
--
0.00%
0.00%
DataMind (DMIND) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර DMIND වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DMINDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DMIND පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ 0.00% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
DataMind හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.36K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් DMIND හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.36K කි.
අද දිනය තුළ, DataMindහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DataMindහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DataMindහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DataMindහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ 0
|-13.31%
|දින 60 යි
|$ 0
|-9.90%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution.
Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain.
It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.
DataMindDMIND හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DMIND ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
