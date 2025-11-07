හුවමාරුවDEX+
සජීවී Danaher xStock සඳහා අද මිල 209.05 USD කි. DHRX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DHRX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DHRX ගැන වැඩි විස්තර

DHRX මිල තොරතුරු

DHRX යනු කුමක්ද

DHRX ධවල පත්‍රිකාව

DHRX නිල වෙබ් අඩවිය

DHRX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DHRX මිල පුරෝකථනය

Danaher xStock ලාංඡනය

Danaher xStock මිල (DHRX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DHRX සිට USD සජීවී මිල:

$209.05
$209.05$209.05
-0.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Danaher xStock (DHRX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:34:14 (UTC+8)

Danaher xStock (DHRX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 208.01
$ 208.01$ 208.01
පැය 24 පහළ
$ 212.45
$ 212.45$ 212.45
24H ඉහළ

$ 208.01
$ 208.01$ 208.01

$ 212.45
$ 212.45$ 212.45

$ 230.48
$ 230.48$ 230.48

$ 180.2
$ 180.2$ 180.2

-0.75%

-0.73%

-2.72%

-2.72%

Danaher xStock (DHRX) තත්‍ය කාලීන මිල $209.05. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 208.01 ක අවම අගයක් සහ $ 212.45 ක උපරිම අගයක් අතර DHRX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DHRXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 230.48 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 180.2 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DHRX පසුගිය පැය තුල, -0.75% කින්, පැය 24 තුල, -0.73% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.72% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Danaher xStock (DHRX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 185.56K
$ 185.56K$ 185.56K

--
----

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

887.66
887.66 887.66

22,719.91463654147
22,719.91463654147 22,719.91463654147

Danaher xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 185.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 887.66 සමඟින් DHRX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 22719.91463654147 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.75M කි.

Danaher xStock (DHRX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Danaher xStockහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1.5409106072919 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Danaher xStockහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.8903021400 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Danaher xStockහි මිල වෙනස USDවෙත $ +9.4811700800 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Danaher xStockහි මිල වෙනස USDවෙත $ +8.54434190257614 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1.5409106072919-0.73%
දින 30 යි$ +0.8903021400+0.43%
දින 60 යි$ +9.4811700800+4.54%
දින 90 යි$ +8.54434190257614+4.26%

Danaher xStock (DHRX) යනු කුමක්ද

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Danaher xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Danaher xStock (DHRX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Danaher xStock (DHRX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Danaher xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Danaher xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DHRX දේශීය මුදල් වෙත

Danaher xStock (DHRX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Danaher xStockDHRX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DHRX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Danaher xStock (DHRX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Danaher xStock (DHRX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DHRX හි සජීවී මිල, USD වලින් 209.05 USD වේ.
DHRX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DHRX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 209.05 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Danaher xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DHRX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 185.56K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DHRX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DHRX හි සංසරණ සැපයුම 887.66 USD වේ.
DHRX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
230.48 USD ක ATH මිලක් DHRX අත්කර ගති.
DHRX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
180.2 USD ක ATL මිලක් DHRX අත්කර ගති.
DHRX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DHRX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DHRX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DHRX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DHRX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:34:14 (UTC+8)

Danaher xStock (DHRX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

