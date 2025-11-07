Daku V2 මිල (DAKU)
-1.13%
-1.25%
-0.36%
-0.36%
Daku V2 (DAKU) තත්ය කාලීන මිල $0.117738. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.115093 ක අවම අගයක් සහ $ 0.121354 ක උපරිම අගයක් අතර DAKU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DAKUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.152985 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02737318 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DAKU පසුගිය පැය තුල, -1.13% කින්, පැය 24 තුල, -1.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.36% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Daku V2 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 71.03M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 600.00M සමඟින් DAKU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 599999750.615455 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 71.03M කි.
අද දිනය තුළ, Daku V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0014985046139794 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Daku V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0218445198 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Daku V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0111597139 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Daku V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.05408125758922166 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0014985046139794
|-1.25%
|දින 30 යි
|$ -0.0218445198
|-18.55%
|දින 60 යි
|$ +0.0111597139
|+9.48%
|දින 90 යි
|$ +0.05408125758922166
|+84.96%
DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.
Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.
Daku V2DAKU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DAKU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
