සජීවී Daku V2 සඳහා අද මිල 0.117738 USD කි. DAKU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DAKU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DAKU ගැන වැඩි විස්තර

DAKU මිල තොරතුරු

DAKU යනු කුමක්ද

DAKU නිල වෙබ් අඩවිය

DAKU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DAKU මිල පුරෝකථනය

Daku V2 ලාංඡනය

Daku V2 මිල (DAKU)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DAKU සිට USD සජීවී මිල:

$0.118388
$0.118388$0.118388
-0.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Daku V2 (DAKU) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:45:38 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.115093
$ 0.115093$ 0.115093
පැය 24 පහළ
$ 0.121354
$ 0.121354$ 0.121354
24H ඉහළ

$ 0.115093
$ 0.115093$ 0.115093

$ 0.121354
$ 0.121354$ 0.121354

$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318

-1.13%

-1.25%

-0.36%

-0.36%

Daku V2 (DAKU) තත්‍ය කාලීන මිල $0.117738. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.115093 ක අවම අගයක් සහ $ 0.121354 ක උපරිම අගයක් අතර DAKU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DAKUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.152985 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02737318 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DAKU පසුගිය පැය තුල, -1.13% කින්, පැය 24 තුල, -1.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.36% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Daku V2 (DAKU) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 71.03M
$ 71.03M$ 71.03M

--
----

$ 71.03M
$ 71.03M$ 71.03M

600.00M
600.00M 600.00M

599,999,750.615455
599,999,750.615455 599,999,750.615455

Daku V2 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 71.03M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 600.00M සමඟින් DAKU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 599999750.615455 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 71.03M කි.

Daku V2 (DAKU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Daku V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0014985046139794 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Daku V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0218445198 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Daku V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0111597139 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Daku V2හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.05408125758922166 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0014985046139794-1.25%
දින 30 යි$ -0.0218445198-18.55%
දින 60 යි$ +0.0111597139+9.48%
දින 90 යි$ +0.05408125758922166+84.96%

Daku V2 (DAKU) යනු කුමක්ද

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Daku V2 (DAKU) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Daku V2 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Daku V2 (DAKU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Daku V2 (DAKU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Daku V2 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Daku V2 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DAKU දේශීය මුදල් වෙත

Daku V2 (DAKU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Daku V2DAKU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DAKU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Daku V2 (DAKU) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Daku V2 (DAKU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DAKU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.117738 USD වේ.
DAKU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DAKU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.117738 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Daku V2 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DAKU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 71.03M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DAKU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DAKU හි සංසරණ සැපයුම 600.00M USD වේ.
DAKU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.152985 USD ක ATH මිලක් DAKU අත්කර ගති.
DAKU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.02737318 USD ක ATL මිලක් DAKU අත්කර ගති.
DAKU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DAKU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DAKU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DAKU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DAKU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:45:38 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

