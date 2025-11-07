DAIFUKU මිල (DAIFUKU)
-5.83%
-1.06%
-17.48%
-17.48%
DAIFUKU (DAIFUKU) තත්ය කාලීන මිල $0.00001015. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001018 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001091 ක උපරිම අගයක් අතර DAIFUKU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DAIFUKUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00009708 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000094 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DAIFUKU පසුගිය පැය තුල, -5.83% කින්, පැය 24 තුල, -1.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.48% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
DAIFUKU හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.28K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 911.03M සමඟින් DAIFUKU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 911025121.3007833 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.28K කි.
අද දිනය තුළ, DAIFUKUහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DAIFUKUහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000056312 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DAIFUKUහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DAIFUKUහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.06%
|දින 30 යි
|$ -0.0000056312
|-55.48%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Daifuku is a real Shiba Inu dog in based in Japan. Daifuku is well loved and recognized globally being the star of many memes and photos/videos. Daifuku is a community driven project with brand recognition. Daifuku also serves to teach the lessons of decentralization and treating each other respectfully. Daifuku was rugged and true colors showed, the Daifuku community has come for their revenge. Community participation and empowerment while also paying respect to a famous Shiba Inu. Daifuku will provide that much needed integrity and transparency in the industry.
DAIFUKUDAIFUKU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DAIFUKU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
