සජීවී DAIFUKU සඳහා අද මිල 0.00001015 USD කි. DAIFUKU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DAIFUKU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී DAIFUKU සඳහා අද මිල 0.00001015 USD කි. DAIFUKU සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DAIFUKU මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DAIFUKU ගැන වැඩි විස්තර

DAIFUKU මිල තොරතුරු

DAIFUKU යනු කුමක්ද

DAIFUKU නිල වෙබ් අඩවිය

DAIFUKU ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DAIFUKU මිල පුරෝකථනය

DAIFUKU ලාංඡනය

DAIFUKU මිල (DAIFUKU)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DAIFUKU සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
DAIFUKU (DAIFUKU) සජීවී මිල සටහන
DAIFUKU (DAIFUKU) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00001018
$ 0.00001018$ 0.00001018
පැය 24 පහළ
$ 0.00001091
$ 0.00001091$ 0.00001091
24H ඉහළ

$ 0.00001018
$ 0.00001018$ 0.00001018

$ 0.00001091
$ 0.00001091$ 0.00001091

$ 0.00009708
$ 0.00009708$ 0.00009708

$ 0.0000094
$ 0.0000094$ 0.0000094

-5.83%

-1.06%

-17.48%

-17.48%

DAIFUKU (DAIFUKU) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00001015. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00001018 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00001091 ක උපරිම අගයක් අතර DAIFUKU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DAIFUKUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00009708 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000094 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DAIFUKU පසුගිය පැය තුල, -5.83% කින්, පැය 24 තුල, -1.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.48% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

DAIFUKU (DAIFUKU) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.28K
$ 9.28K$ 9.28K

--
----

$ 9.28K
$ 9.28K$ 9.28K

911.03M
911.03M 911.03M

911,025,121.3007833
911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

DAIFUKU හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.28K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 911.03M සමඟින් DAIFUKU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 911025121.3007833 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.28K කි.

DAIFUKU (DAIFUKU) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, DAIFUKUහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DAIFUKUහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000056312 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DAIFUKUහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DAIFUKUහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.06%
දින 30 යි$ -0.0000056312-55.48%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

DAIFUKU (DAIFUKU) යනු කුමක්ද

Daifuku is a real Shiba Inu dog in based in Japan. Daifuku is well loved and recognized globally being the star of many memes and photos/videos. Daifuku is a community driven project with brand recognition. Daifuku also serves to teach the lessons of decentralization and treating each other respectfully. Daifuku was rugged and true colors showed, the Daifuku community has come for their revenge. Community participation and empowerment while also paying respect to a famous Shiba Inu. Daifuku will provide that much needed integrity and transparency in the industry.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

DAIFUKU (DAIFUKU) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

DAIFUKU මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ DAIFUKU (DAIFUKU) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ DAIFUKU (DAIFUKU) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? DAIFUKU සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් DAIFUKU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DAIFUKU දේශීය මුදල් වෙත

DAIFUKU (DAIFUKU) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DAIFUKUDAIFUKU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DAIFUKU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DAIFUKU (DAIFUKU) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

DAIFUKU (DAIFUKU) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DAIFUKU හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00001015 USD වේ.
DAIFUKU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DAIFUKU සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00001015 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
DAIFUKU හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DAIFUKU සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.28K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DAIFUKU හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DAIFUKU හි සංසරණ සැපයුම 911.03M USD වේ.
DAIFUKU හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00009708 USD ක ATH මිලක් DAIFUKU අත්කර ගති.
DAIFUKU හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000094 USD ක ATL මිලක් DAIFUKU අත්කර ගති.
DAIFUKU හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DAIFUKU සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DAIFUKU වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DAIFUKU මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DAIFUKU මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:26:10 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

