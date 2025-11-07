හුවමාරුවDEX+
සජීවී Dagknight Dog සඳහා අද මිල 0.00004258 USD කි. DOGK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DOGK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DOGK ගැන වැඩි විස්තර

DOGK මිල තොරතුරු

DOGK යනු කුමක්ද

DOGK නිල වෙබ් අඩවිය

DOGK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DOGK මිල පුරෝකථනය

Dagknight Dog ලාංඡනය

Dagknight Dog මිල (DOGK)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 DOGK සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-7.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Dagknight Dog (DOGK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:58:26 (UTC+8)

Dagknight Dog (DOGK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0000401
$ 0.0000401$ 0.0000401
පැය 24 පහළ
$ 0.00004612
$ 0.00004612$ 0.00004612
24H ඉහළ

$ 0.0000401
$ 0.0000401$ 0.0000401

$ 0.00004612
$ 0.00004612$ 0.00004612

$ 0.00259503
$ 0.00259503$ 0.00259503

$ 0.00003879
$ 0.00003879$ 0.00003879

+0.00%

-7.68%

-34.06%

-34.06%

Dagknight Dog (DOGK) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00004258. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000401 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00004612 ක උපරිම අගයක් අතර DOGK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DOGKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00259503 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00003879 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DOGK පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, -7.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -34.06% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Dagknight Dog (DOGK) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 96.56K
$ 96.56K$ 96.56K

--
----

$ 96.56K
$ 96.56K$ 96.56K

2.27B
2.27B 2.27B

2,267,821,956.0
2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Dagknight Dog හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 96.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.27B සමඟින් DOGK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2267821956.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 96.56K කි.

Dagknight Dog (DOGK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Dagknight Dogහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Dagknight Dogහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000267995 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Dagknight Dogහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000300182 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Dagknight Dogහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00011543896 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-7.68%
දින 30 යි$ -0.0000267995-62.93%
දින 60 යි$ -0.0000300182-70.49%
දින 90 යි$ -0.00011543896-73.05%

Dagknight Dog (DOGK) යනු කුමක්ද

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain

DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!

Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!

Who is Dogk

Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

Dagknight Dog (DOGK) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Dagknight Dog මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Dagknight Dog (DOGK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Dagknight Dog (DOGK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Dagknight Dog සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Dagknight Dog මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DOGK දේශීය මුදල් වෙත

Dagknight Dog (DOGK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Dagknight DogDOGK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DOGK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Dagknight Dog (DOGK) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Dagknight Dog (DOGK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DOGK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00004258 USD වේ.
DOGK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DOGK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00004258 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Dagknight Dog හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DOGK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 96.56K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DOGK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DOGK හි සංසරණ සැපයුම 2.27B USD වේ.
DOGK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00259503 USD ක ATH මිලක් DOGK අත්කර ගති.
DOGK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00003879 USD ක ATL මිලක් DOGK අත්කර ගති.
DOGK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DOGK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DOGK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DOGK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DOGK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:58:26 (UTC+8)

Dagknight Dog (DOGK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

