සජීවී DADI Insight Token සඳහා අද මිල 15.02 USD කි. DIT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DIT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී DADI Insight Token සඳහා අද මිල 15.02 USD කි. DIT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි DIT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

DIT ගැන වැඩි විස්තර

DIT මිල තොරතුරු

DIT යනු කුමක්ද

DIT ධවල පත්‍රිකාව

DIT නිල වෙබ් අඩවිය

DIT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DIT මිල පුරෝකථනය

DADI Insight Token ලාංඡනය

DADI Insight Token මිල (DIT)

1 DIT සිට USD සජීවී මිල:

$15.02
$15.02$15.02
+12.80%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
DADI Insight Token (DIT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:45:31 (UTC+8)

DADI Insight Token (DIT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 12.14
$ 12.14$ 12.14
පැය 24 පහළ
$ 15.02
$ 15.02$ 15.02
24H ඉහළ

$ 12.14
$ 12.14$ 12.14

$ 15.02
$ 15.02$ 15.02

$ 19.08
$ 19.08$ 19.08

$ 7.47
$ 7.47$ 7.47

+2.46%

+12.82%

+28.53%

+28.53%

DADI Insight Token (DIT) තත්‍ය කාලීන මිල $15.02. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 12.14 ක අවම අගයක් සහ $ 15.02 ක උපරිම අගයක් අතර DIT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DITහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 19.08 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 7.47 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DIT පසුගිය පැය තුල, +2.46% කින්, පැය 24 තුල, +12.82% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +28.53% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

DADI Insight Token (DIT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M

--
----

$ 22.53M
$ 22.53M$ 22.53M

551.28K
551.28K 551.28K

1,500,000.0
1,500,000.0 1,500,000.0

DADI Insight Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.28M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 551.28K සමඟින් DIT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1500000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 22.53M කි.

DADI Insight Token (DIT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, DADI Insight Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +1.71 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DADI Insight Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +3.7564764660 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DADI Insight Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DADI Insight Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +1.71+12.82%
දින 30 යි$ +3.7564764660+25.01%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

DADI Insight Token (DIT) යනු කුමක්ද

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

DADI Insight Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ DADI Insight Token (DIT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ DADI Insight Token (DIT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? DADI Insight Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් DADI Insight Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

DADI Insight Token (DIT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

DADI Insight TokenDIT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DIT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: DADI Insight Token (DIT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

DADI Insight Token (DIT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද DIT හි සජීවී මිල, USD වලින් 15.02 USD වේ.
DIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
DIT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 15.02 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
DADI Insight Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
DIT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.28M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
DIT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
DIT හි සංසරණ සැපයුම 551.28K USD වේ.
DIT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
19.08 USD ක ATH මිලක් DIT අත්කර ගති.
DIT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
7.47 USD ක ATL මිලක් DIT අත්කර ගති.
DIT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
DIT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී DIT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව DIT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා DIT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

