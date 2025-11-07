DACHU THE CHEF මිල (DACHU)
+0.33%
-3.22%
-30.08%
-30.08%
DACHU THE CHEF (DACHU) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර DACHU වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. DACHUහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0029699 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව DACHU පසුගිය පැය තුල, +0.33% කින්, පැය 24 තුල, -3.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -30.08% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
DACHU THE CHEF හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 286.07K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 955.00M සමඟින් DACHU හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 954998997.0736979 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 286.07K කි.
අද දිනය තුළ, DACHU THE CHEFහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, DACHU THE CHEFහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, DACHU THE CHEFහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, DACHU THE CHEFහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-3.22%
|දින 30 යි
|$ 0
|-70.31%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.
This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.
On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.
Project Flywheel:
Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).
Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.
The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.
DACHU THE CHEFDACHU හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් DACHU ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
