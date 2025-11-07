හුවමාරුවDEX+
සජීවී Currency One USD සඳහා අද මිල 1 USD කි. C1USD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි C1USD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

C1USD ගැන වැඩි විස්තර

C1USD මිල තොරතුරු

C1USD යනු කුමක්ද

C1USD ධවල පත්‍රිකාව

C1USD නිල වෙබ් අඩවිය

C1USD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

C1USD මිල පුරෝකථනය

Currency One USD ලාංඡනය

Currency One USD මිල (C1USD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 C1USD සිට USD සජීවී මිල:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Currency One USD (C1USD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:45:25 (UTC+8)

Currency One USD (C1USD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.992905
$ 0.992905$ 0.992905
පැය 24 පහළ
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24H ඉහළ

$ 0.992905
$ 0.992905$ 0.992905

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 0.963687
$ 0.963687$ 0.963687

--

+0.00%

-0.41%

-0.41%

Currency One USD (C1USD) තත්‍ය කාලීන මිල $1. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.992905 ක අවම අගයක් සහ $ 1.012 ක උපරිම අගයක් අතර C1USD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. C1USDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.033 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.963687 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව C1USD පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.41% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Currency One USD (C1USD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 2.55B
$ 2.55B$ 2.55B

--
----

$ 2.55B
$ 2.55B$ 2.55B

2.55B
2.55B 2.55B

2,550,000,000.0
2,550,000,000.0 2,550,000,000.0

Currency One USD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.55B සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.55B සමඟින් C1USD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2550000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.55B කි.

Currency One USD (C1USD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Currency One USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Currency One USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0016693000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Currency One USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Currency One USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.00%
දින 30 යි$ +0.0016693000+0.17%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Currency One USD (C1USD) යනු කුමක්ද

Currency One USD (C1USD) is a USD-pegged stablecoin issued by Kinesis Money Panama S.A. (“Kinesis Panama”). Every C1USD is backed by a 1:1 asset reserve. Kinesis Money Panama S.A. is the entity responsible for its issuance and management within the Kinesis ecosystem. C1USD is the first asset in the Currency One Suite of single-currency stablecoins.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Currency One USD මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Currency One USD (C1USD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Currency One USD (C1USD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Currency One USD සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Currency One USD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

C1USD දේශීය මුදල් වෙත

Currency One USD (C1USD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Currency One USDC1USD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් C1USD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Currency One USD (C1USD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Currency One USD (C1USD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද C1USD හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.0 USD වේ.
C1USD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
C1USD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Currency One USD හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
C1USD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.55B USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
C1USD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
C1USD හි සංසරණ සැපයුම 2.55B USD වේ.
C1USD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.033 USD ක ATH මිලක් C1USD අත්කර ගති.
C1USD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.963687 USD ක ATL මිලක් C1USD අත්කර ගති.
C1USD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
C1USD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී C1USD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව C1USD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා C1USD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:45:25 (UTC+8)

Currency One USD (C1USD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

