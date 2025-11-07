Currency One USD මිල (C1USD)
--
+0.00%
-0.41%
-0.41%
Currency One USD (C1USD) තත්ය කාලීන මිල $1. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.992905 ක අවම අගයක් සහ $ 1.012 ක උපරිම අගයක් අතර C1USD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. C1USDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.033 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.963687 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව C1USD පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.41% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Currency One USD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.55B සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 2.55B සමඟින් C1USD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2550000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.55B කි.
අද දිනය තුළ, Currency One USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Currency One USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0016693000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Currency One USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Currency One USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.00%
|දින 30 යි
|$ +0.0016693000
|+0.17%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Currency One USD (C1USD) is a USD-pegged stablecoin issued by Kinesis Money Panama S.A. (“Kinesis Panama”). Every C1USD is backed by a 1:1 asset reserve. Kinesis Money Panama S.A. is the entity responsible for its issuance and management within the Kinesis ecosystem. C1USD is the first asset in the Currency One Suite of single-currency stablecoins.
