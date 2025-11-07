හුවමාරුවDEX+
සජීවී crypto is a joke සඳහා අද මිල 0 USD කි. JOKECOIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JOKECOIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී crypto is a joke සඳහා අද මිල 0 USD කි. JOKECOIN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි JOKECOIN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

JOKECOIN ගැන වැඩි විස්තර

JOKECOIN මිල තොරතුරු

JOKECOIN යනු කුමක්ද

JOKECOIN නිල වෙබ් අඩවිය

JOKECOIN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

JOKECOIN මිල පුරෝකථනය

crypto is a joke ලාංඡනය

crypto is a joke මිල (JOKECOIN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 JOKECOIN සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
crypto is a joke (JOKECOIN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:25:32 (UTC+8)

crypto is a joke (JOKECOIN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.20%

-5.38%

-5.38%

crypto is a joke (JOKECOIN) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර JOKECOIN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. JOKECOINහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව JOKECOIN පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.20% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.38% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

crypto is a joke (JOKECOIN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

--
----

$ 9.19K
$ 9.19K$ 9.19K

998.51M
998.51M 998.51M

998,506,718.332163
998,506,718.332163 998,506,718.332163

crypto is a joke හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.19K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 998.51M සමඟින් JOKECOIN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 998506718.332163 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 9.19K කි.

crypto is a joke (JOKECOIN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, crypto is a jokeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, crypto is a jokeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, crypto is a jokeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, crypto is a jokeහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.20%
දින 30 යි$ 0-52.90%
දින 60 යි$ 0-64.58%
දින 90 යි$ 0--

crypto is a joke (JOKECOIN) යනු කුමක්ද

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

crypto is a joke (JOKECOIN) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

crypto is a joke මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ crypto is a joke (JOKECOIN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ crypto is a joke (JOKECOIN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? crypto is a joke සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් crypto is a joke මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

JOKECOIN දේශීය මුදල් වෙත

crypto is a joke (JOKECOIN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

crypto is a jokeJOKECOIN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් JOKECOIN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: crypto is a joke (JOKECOIN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

crypto is a joke (JOKECOIN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද JOKECOIN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
JOKECOIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
JOKECOIN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
crypto is a joke හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
JOKECOIN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.19K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
JOKECOIN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
JOKECOIN හි සංසරණ සැපයුම 998.51M USD වේ.
JOKECOIN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් JOKECOIN අත්කර ගති.
JOKECOIN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් JOKECOIN අත්කර ගති.
JOKECOIN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
JOKECOIN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී JOKECOIN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව JOKECOIN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා JOKECOIN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:25:32 (UTC+8)

crypto is a joke (JOKECOIN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

