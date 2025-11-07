හුවමාරුවDEX+
සජීවී CROTCH සඳහා අද මිල 0.00581438 USD කි. CROTCH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CROTCH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CROTCH ගැන වැඩි විස්තර

CROTCH මිල තොරතුරු

CROTCH යනු කුමක්ද

CROTCH ධවල පත්‍රිකාව

CROTCH නිල වෙබ් අඩවිය

CROTCH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CROTCH මිල පුරෝකථනය

CROTCH ලාංඡනය

CROTCH මිල (CROTCH)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CROTCH සිට USD සජීවී මිල:

$0.00581438
+1.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
CROTCH (CROTCH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:57:58 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00554831
පැය 24 පහළ
$ 0.00738743
24H ඉහළ

$ 0.00554831
$ 0.00738743
$ 0.01267094
$ 0.00461036
-2.79%

+1.09%

-2.78%

-2.78%

CROTCH (CROTCH) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00581438. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00554831 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00738743 ක උපරිම අගයක් අතර CROTCH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CROTCHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01267094 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00461036 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CROTCH පසුගිය පැය තුල, -2.79% කින්, පැය 24 තුල, +1.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.78% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

CROTCH (CROTCH) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 411.21K
--
$ 2.33M
70.72M
400,000,000.0
CROTCH හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 411.21K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 70.72M සමඟින් CROTCH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 400000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.33M කි.

CROTCH (CROTCH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, CROTCHහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, CROTCHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004989459 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, CROTCHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005248698 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, CROTCHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0018343041140135965 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.09%
දින 30 යි$ -0.0004989459-8.58%
දින 60 යි$ -0.0005248698-9.02%
දින 90 යි$ -0.0018343041140135965-23.98%

CROTCH (CROTCH) යනු කුමක්ද

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.

CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.

With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.

Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

CROTCH මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ CROTCH (CROTCH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ CROTCH (CROTCH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? CROTCH සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් CROTCH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CROTCH දේශීය මුදල් වෙත

CROTCH (CROTCH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CROTCHCROTCH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CROTCH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: CROTCH (CROTCH) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

CROTCH (CROTCH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CROTCH හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00581438 USD වේ.
CROTCH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CROTCH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00581438 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
CROTCH හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CROTCH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 411.21K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CROTCH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CROTCH හි සංසරණ සැපයුම 70.72M USD වේ.
CROTCH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01267094 USD ක ATH මිලක් CROTCH අත්කර ගති.
CROTCH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00461036 USD ක ATL මිලක් CROTCH අත්කර ගති.
CROTCH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CROTCH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CROTCH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CROTCH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CROTCH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:57:58 (UTC+8)

CROTCH (CROTCH) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

