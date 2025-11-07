CROTCH මිල (CROTCH)
-2.79%
+1.09%
-2.78%
-2.78%
CROTCH (CROTCH) තත්ය කාලීන මිල $0.00581438. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00554831 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00738743 ක උපරිම අගයක් අතර CROTCH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CROTCHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01267094 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00461036 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CROTCH පසුගිය පැය තුල, -2.79% කින්, පැය 24 තුල, +1.09% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.78% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
CROTCH හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 411.21K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 70.72M සමඟින් CROTCH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 400000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.33M කි.
අද දිනය තුළ, CROTCHහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, CROTCHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004989459 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, CROTCHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005248698 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, CROTCHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0018343041140135965 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+1.09%
|දින 30 යි
|$ -0.0004989459
|-8.58%
|දින 60 යි
|$ -0.0005248698
|-9.02%
|දින 90 යි
|$ -0.0018343041140135965
|-23.98%
CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price.
CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it’s designed to reward loyalty and protect the community.
With a name like CROTCH, it’s impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token.
Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else’s wallet. Hold tight, perform missions, and you’ll climb the tier system for even more gains. It’s cheeky, it’s clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you’ll ever grab.
CROTCHCROTCH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CROTCH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
