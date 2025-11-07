හුවමාරුවDEX+
සජීවී Croatian Football Federation Token සඳහා අද මිල 1.51 USD කි. VATRENI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VATRENI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Croatian Football Federation Token සඳහා අද මිල 1.51 USD කි. VATRENI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VATRENI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VATRENI ගැන වැඩි විස්තර

VATRENI මිල තොරතුරු

VATRENI යනු කුමක්ද

VATRENI නිල වෙබ් අඩවිය

VATRENI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VATRENI මිල පුරෝකථනය

Croatian Football Federation Token ලාංඡනය

Croatian Football Federation Token මිල (VATRENI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 VATRENI සිට USD සජීවී මිල:

$1.5
$1.5$1.5
-0.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Croatian Football Federation Token (VATRENI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:44:42 (UTC+8)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 1.45
$ 1.45$ 1.45
පැය 24 පහළ
$ 1.53
$ 1.53$ 1.53
24H ඉහළ

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 1.85
$ 1.85$ 1.85

$ 0.050045
$ 0.050045$ 0.050045

+0.31%

-0.33%

+0.25%

+0.25%

Croatian Football Federation Token (VATRENI) තත්‍ය කාලීන මිල $1.51. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.45 ක අවම අගයක් සහ $ 1.53 ක උපරිම අගයක් අතර VATRENI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VATRENIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.85 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.050045 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VATRENI පසුගිය පැය තුල, +0.31% කින්, පැය 24 තුල, -0.33% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.25% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 5.85M
$ 5.85M$ 5.85M

--
----

$ 32.08M
$ 32.08M$ 32.08M

3.89M
3.89M 3.89M

21,359,921.793765157
21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Croatian Football Federation Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 5.85M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 3.89M සමඟින් VATRENI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 21359921.793765157 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 32.08M කි.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Croatian Football Federation Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.005022852115333 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Croatian Football Federation Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.3048850060 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Croatian Football Federation Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.5086850250 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Croatian Football Federation Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.6398136852180041 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.005022852115333-0.33%
දින 30 යි$ +0.3048850060+20.19%
දින 60 යි$ +0.5086850250+33.69%
දින 90 යි$ +0.6398136852180041+73.53%

Croatian Football Federation Token (VATRENI) යනු කුමක්ද

VATRENI is a loyalty crypto token. It's a Croatian Football Federation Fan Token.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Croatian Football Federation Token (VATRENI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Croatian Football Federation Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Croatian Football Federation Token (VATRENI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Croatian Football Federation Token (VATRENI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Croatian Football Federation Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Croatian Football Federation Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VATRENI දේශීය මුදල් වෙත

Croatian Football Federation Token (VATRENI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Croatian Football Federation TokenVATRENI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VATRENI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Croatian Football Federation Token (VATRENI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Croatian Football Federation Token (VATRENI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VATRENI හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.51 USD වේ.
VATRENI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VATRENI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.51 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Croatian Football Federation Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VATRENI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 5.85M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VATRENI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VATRENI හි සංසරණ සැපයුම 3.89M USD වේ.
VATRENI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.85 USD ක ATH මිලක් VATRENI අත්කර ගති.
VATRENI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.050045 USD ක ATL මිලක් VATRENI අත්කර ගති.
VATRENI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VATRENI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VATRENI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VATRENI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VATRENI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:44:42 (UTC+8)

Croatian Football Federation Token (VATRENI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ.

