සජීවී Concentric Industries සඳහා අද මිල 0.00052941 USD කි. CONCENTRIC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CONCENTRIC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CONCENTRIC ගැන වැඩි විස්තර

CONCENTRIC මිල තොරතුරු

CONCENTRIC යනු කුමක්ද

CONCENTRIC නිල වෙබ් අඩවිය

CONCENTRIC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CONCENTRIC මිල පුරෝකථනය

Concentric Industries ලාංඡනය

Concentric Industries මිල (CONCENTRIC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CONCENTRIC සිට USD සජීවී මිල:

$0.00052941
-1.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Concentric Industries (CONCENTRIC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:57:44 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00051613
පැය 24 පහළ
$ 0.00057528
24H ඉහළ

$ 0.00051613
$ 0.00057528
$ 0.00442362
$ 0.00012265
+0.22%

-0.88%

-16.99%

-16.99%

Concentric Industries (CONCENTRIC) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00052941. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00051613 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00057528 ක උපරිම අගයක් අතර CONCENTRIC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CONCENTRICහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00442362 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00012265 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CONCENTRIC පසුගිය පැය තුල, +0.22% කින්, පැය 24 තුල, -0.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.99% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Concentric Industries (CONCENTRIC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 461.55K
--
$ 529.38K
871.82M
999,946,936.5288035
Concentric Industries හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 461.55K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 871.82M සමඟින් CONCENTRIC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999946936.5288035 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 529.38K කි.

Concentric Industries (CONCENTRIC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Concentric Industriesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Concentric Industriesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000226638 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Concentric Industriesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004213425 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Concentric Industriesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.88%
දින 30 යි$ -0.0000226638-4.28%
දින 60 යි$ -0.0004213425-79.58%
දින 90 යි$ 0--

Concentric Industries (CONCENTRIC) යනු කුමක්ද

Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.

Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.

Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …

WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Concentric Industries (CONCENTRIC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Concentric Industries මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Concentric Industries (CONCENTRIC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Concentric Industries (CONCENTRIC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Concentric Industries සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Concentric Industries මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CONCENTRIC දේශීය මුදල් වෙත

Concentric Industries (CONCENTRIC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Concentric IndustriesCONCENTRIC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CONCENTRIC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Concentric Industries (CONCENTRIC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Concentric Industries (CONCENTRIC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CONCENTRIC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00052941 USD වේ.
CONCENTRIC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CONCENTRIC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00052941 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Concentric Industries හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CONCENTRIC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 461.55K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CONCENTRIC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CONCENTRIC හි සංසරණ සැපයුම 871.82M USD වේ.
CONCENTRIC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00442362 USD ක ATH මිලක් CONCENTRIC අත්කර ගති.
CONCENTRIC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00012265 USD ක ATL මිලක් CONCENTRIC අත්කර ගති.
CONCENTRIC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CONCENTRIC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CONCENTRIC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CONCENTRIC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CONCENTRIC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:57:44 (UTC+8)

Concentric Industries (CONCENTRIC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

