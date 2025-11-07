Concentric Industries මිල (CONCENTRIC)
Concentric Industries (CONCENTRIC) තත්ය කාලීන මිල $0.00052941. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00051613 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00057528 ක උපරිම අගයක් අතර CONCENTRIC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CONCENTRICහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00442362 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00012265 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CONCENTRIC පසුගිය පැය තුල, +0.22% කින්, පැය 24 තුල, -0.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.99% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Concentric Industries හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 461.55K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 871.82M සමඟින් CONCENTRIC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999946936.5288035 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 529.38K කි.
අද දිනය තුළ, Concentric Industriesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Concentric Industriesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000226638 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Concentric Industriesහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004213425 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Concentric Industriesහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.88%
|දින 30 යි
|$ -0.0000226638
|-4.28%
|දින 60 යි
|$ -0.0004213425
|-79.58%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Concentric is an EFCOM (Engineer + Finance + Construct + Operate + Maintain) corporation that creates facilities that make pure Energy, Food, Air & Water to improve Quality of Life on earth.
Our vision is, at once, both practical and momentous: Creating a Future where natural technologies provide billions of people with pristine drinking water, nutritious food and access to clean energy.
Our toolkit of proven, patented and pollutionFREE® techniques is unrivaled in human history because we have the moxie to continually ask …
WHAT IF … we think we have the Answers, but it’s the Questions we have wrong? WHAT IF … Air and Water are Cleaner COMING OUT of power plants, factories and farms than GOING IN? WHAT IF … people aren’t the problem, but POVERTY is? TrueProsperity™ is possible because Concentric’s “All Gain Sum”™ annihilates the ‘zero sum game’.
