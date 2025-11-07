හුවමාරුවDEX+
සජීවී Compliant Naira සඳහා අද මිල 0.00068477 USD කි. CNGN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CNGN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CNGN ගැන වැඩි විස්තර

CNGN මිල තොරතුරු

CNGN යනු කුමක්ද

CNGN ධවල පත්‍රිකාව

CNGN නිල වෙබ් අඩවිය

CNGN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CNGN මිල පුරෝකථනය

Compliant Naira ලාංඡනය

Compliant Naira මිල (CNGN)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CNGN සිට USD සජීවී මිල:

$0.00068477
$0.00068477
-0.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Compliant Naira (CNGN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:57:38 (UTC+8)

Compliant Naira (CNGN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00068315
$ 0.00068315
පැය 24 පහළ
$ 0.00068817
$ 0.00068817
24H ඉහළ

$ 0.00068315
$ 0.00068315

$ 0.00068817
$ 0.00068817

$ 0.00070882
$ 0.00070882

$ 0.00064906
$ 0.00064906

--

-0.49%

-0.45%

-0.45%

Compliant Naira (CNGN) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00068477. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00068315 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00068817 ක උපරිම අගයක් අතර CNGN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CNGNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00070882 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00064906 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CNGN පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.49% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Compliant Naira (CNGN) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 447.30K
$ 447.30K

--
----

$ 447.30K
$ 447.30K

653.20M
653.20M

653,203,572.9949999
653,203,572.9949999

Compliant Naira හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 447.30K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 653.20M සමඟින් CNGN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 653203572.9949999 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 447.30K කි.

Compliant Naira (CNGN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Compliant Nairaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Compliant Nairaහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000097982 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Compliant Nairaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Compliant Nairaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.49%
දින 30 යි$ +0.0000097982+1.43%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Compliant Naira (CNGN) යනු කුමක්ද

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Compliant Naira මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Compliant Naira (CNGN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Compliant Naira (CNGN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Compliant Naira සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Compliant Naira මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CNGN දේශීය මුදල් වෙත

Compliant Naira (CNGN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Compliant NairaCNGN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CNGN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Compliant Naira (CNGN) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Compliant Naira (CNGN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CNGN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00068477 USD වේ.
CNGN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CNGN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00068477 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Compliant Naira හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CNGN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 447.30K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CNGN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CNGN හි සංසරණ සැපයුම 653.20M USD වේ.
CNGN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00070882 USD ක ATH මිලක් CNGN අත්කර ගති.
CNGN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00064906 USD ක ATL මිලක් CNGN අත්කර ගති.
CNGN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CNGN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CNGN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CNGN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CNGN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:57:38 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

