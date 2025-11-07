Compliant Naira මිල (CNGN)
--
-0.49%
-0.45%
-0.45%
Compliant Naira (CNGN) තත්ය කාලීන මිල $0.00068477. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00068315 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00068817 ක උපරිම අගයක් අතර CNGN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CNGNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00070882 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00064906 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CNGN පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.49% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.45% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Compliant Naira හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 447.30K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 653.20M සමඟින් CNGN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 653203572.9949999 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 447.30K කි.
අද දිනය තුළ, Compliant Nairaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Compliant Nairaහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000097982 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Compliant Nairaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Compliant Nairaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.49%
|දින 30 යි
|$ +0.0000097982
|+1.43%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.
The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.
More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
