Coin on Base (COIN) යනු කුමක්ද

$COIN is the meme that doesn't want to be one. Born without a roadmap, no team, no plan, $COIN isn’t here to convince you. There are no influencers, no Discord mods, no marketing budgets—just a name that hits too close to home and a launch that feels too aligned to be an accident. It pays homage to Coinbase, the on-ramp for millions into crypto, while existing completely outside the system it nods to. There’s no promise here—only presence. $COIN exists because it had to. Because a token called $COIN, on Base, with no devs and no agenda, is too perfect to ignore. It spreads not through hype but through curiosity, conviction, and a growing sense that maybe, just maybe, this isn’t random. No team. No plan. No lies. Just $COIN.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!