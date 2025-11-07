හුවමාරුවDEX+
සජීවී Cofinex සඳහා අද මිල 0.289327 USD කි. CNX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CNX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CNX ගැන වැඩි විස්තර

CNX මිල තොරතුරු

CNX යනු කුමක්ද

CNX නිල වෙබ් අඩවිය

CNX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CNX මිල පුරෝකථනය

Cofinex ලාංඡනය

Cofinex මිල (CNX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CNX සිට USD සජීවී මිල:

$0.289327
-6.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Cofinex (CNX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:43:58 (UTC+8)

Cofinex (CNX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.289304
පැය 24 පහළ
$ 0.309951
24H ඉහළ

$ 0.289304
$ 0.309951
$ 0.500327
$ 0.04504196
-0.00%

-6.64%

+8.89%

+8.89%

Cofinex (CNX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.289327. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.289304 ක අවම අගයක් සහ $ 0.309951 ක උපරිම අගයක් අතර CNX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CNXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.500327 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.04504196 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CNX පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, -6.64% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +8.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Cofinex (CNX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 18.81M
--
$ 144.66M
65.00M
500,000,000.0
Cofinex හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 18.81M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 65.00M සමඟින් CNX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 144.66M කි.

Cofinex (CNX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Cofinexහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0206086798265057 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Cofinexහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.3583438437 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Cofinexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Cofinexහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0206086798265057-6.64%
දින 30 යි$ +0.3583438437+123.85%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Cofinex (CNX) යනු කුමක්ද

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Cofinex (CNX) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Cofinex මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Cofinex (CNX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Cofinex (CNX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Cofinex සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Cofinex මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CNX දේශීය මුදල් වෙත

Cofinex (CNX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CofinexCNX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CNX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Cofinex (CNX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Cofinex (CNX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CNX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.289327 USD වේ.
CNX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CNX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.289327 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Cofinex හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CNX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 18.81M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CNX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CNX හි සංසරණ සැපයුම 65.00M USD වේ.
CNX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.500327 USD ක ATH මිලක් CNX අත්කර ගති.
CNX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.04504196 USD ක ATL මිලක් CNX අත්කර ගති.
CNX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CNX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CNX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CNX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CNX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Cofinex (CNX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

