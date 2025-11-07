CODE මිල (CODE)
CODE (CODE) තත්ය කාලීන මිල $0.00040605. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00039844 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00041715 ක උපරිම අගයක් අතර CODE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CODEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01376831 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0003866 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CODE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.59% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.69% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
CODE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.03K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 19.78M සමඟින් CODE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 19781425.81200496 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.03K කි.
අද දිනය තුළ, CODEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, CODEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002080897 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, CODEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003181218 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, CODEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.59%
|දින 30 යි
|$ -0.0002080897
|-51.24%
|දින 60 යි
|$ -0.0003181218
|-78.34%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Code is the first SPL-2.0 Solana Inscription Token , minted with the IQ6900 code-in inscription standard. A revolutionary approach, using inscriptions for a 100% fair launch, with no insiders. Inscription mints, following the original BRC-20 essence, are then redeemed for standard SPL tokens and tradable on Solana Decentralized Exchanges. The redeeming step is called "Validation". It checks for valid mints, following the first is first BRC-20 rule, then allows you to validate your mint by paying a fee that is added to the LP, together with a part of the tokens (80/20 mint/lp ratio). Non-validated mints are burned from circulation, after a 24h time frame.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
