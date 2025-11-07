COCK මිල (COCK)
-1.47%
-3.21%
-23.37%
-23.37%
COCK (COCK) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර COCK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. COCKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව COCK පසුගිය පැය තුල, -1.47% කින්, පැය 24 තුල, -3.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.37% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
COCK හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.23K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.90M සමඟින් COCK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999896356.385817 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 27.23K කි.
අද දිනය තුළ, COCKහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, COCKහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, COCKහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, COCKහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-3.21%
|දින 30 යි
|$ 0
|-56.39%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana
CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world.
What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
