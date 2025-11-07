හුවමාරුවDEX+
සජීවී COCK සඳහා අද මිල 0 USD කි. COCK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි COCK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

COCK ගැන වැඩි විස්තර

COCK මිල තොරතුරු

COCK යනු කුමක්ද

COCK නිල වෙබ් අඩවිය

COCK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

COCK මිල පුරෝකථනය

COCK ලාංඡනය

COCK මිල (COCK)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 COCK සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-3.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
COCK (COCK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:32:07 (UTC+8)

COCK (COCK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.47%

-3.21%

-23.37%

-23.37%

COCK (COCK) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර COCK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. COCKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව COCK පසුගිය පැය තුල, -1.47% කින්, පැය 24 තුල, -3.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.37% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

COCK (COCK) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 27.23K
$ 27.23K$ 27.23K

--
----

$ 27.23K
$ 27.23K$ 27.23K

999.90M
999.90M 999.90M

999,896,356.385817
999,896,356.385817 999,896,356.385817

COCK හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.23K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.90M සමඟින් COCK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999896356.385817 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 27.23K කි.

COCK (COCK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, COCKහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, COCKහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, COCKහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, COCKහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.21%
දින 30 යි$ 0-56.39%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

COCK (COCK) යනු කුමක්ද

CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana

CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world.

What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

COCK (COCK) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

COCK මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ COCK (COCK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ COCK (COCK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? COCK සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් COCK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

COCK දේශීය මුදල් වෙත

COCK (COCK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

COCKCOCK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් COCK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: COCK (COCK) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

COCK (COCK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද COCK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
COCK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
COCK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
COCK හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
COCK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 27.23K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
COCK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
COCK හි සංසරණ සැපයුම 999.90M USD වේ.
COCK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් COCK අත්කර ගති.
COCK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් COCK අත්කර ගති.
COCK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
COCK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී COCK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව COCK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා COCK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:32:07 (UTC+8)

COCK (COCK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

