cliza (CLIZA) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
cliza (CLIZA) තොරතුරු
Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators.
cliza (CLIZA) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
cliza (CLIZA) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
cliza (CLIZA) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා clizaCLIZA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම CLIZA ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු CLIZA ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට CLIZA ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, CLIZA ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.