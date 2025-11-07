CLANS මිල (CLANS)
-1.91%
-14.25%
-72.57%
-72.57%
CLANS (CLANS) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර CLANS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CLANSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00193529 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CLANS පසුගිය පැය තුල, -1.91% කින්, පැය 24 තුල, -14.25% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -72.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
CLANS හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 31.75K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.98M සමඟින් CLANS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999984641.0157864 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 31.75K කි.
අද දිනය තුළ, CLANSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, CLANSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, CLANSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, CLANSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-14.25%
|දින 30 යි
|$ 0
|-96.69%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$CLANS is the utility and governance token at the heart of the Quitcoin Clans ecosystem. It fuels the upcoming Crypto Uniti Games, an on-chain battle arena where strategy, loyalty, and memes collide. Holders can upgrade their clans, unlock special perks, and gain competitive advantages in quests and tournaments. $CLANS also gives players a real voice in shaping the game’s future from new features to reward mechanics. Designed for both seasoned crypto warriors and newcomers, $CLANS turns meme culture into true on-chain power, creating a dynamic, player-driven economy where those who play, build, and hold both Quitcoin ($QC) and $CLANS will lead the next great web3 gaming revolution.
CLANSCLANS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CLANS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
